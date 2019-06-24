В супермаркете Ярославля нашли шесть тележек просрочки

Активисты уже жаловались на этот магазин
Фото: Молодёжная палата Ярославской области / Vk.com
Активисты Молодёжной палаты Ярославля проверили один из супермаркетов города. В магазине «Верный» на Угличской они нашли почти 75 килограммов старых конфет и шесть тележек просроченных продуктов.
— Четыре часа и шесть тележек просрочки: 74,5 килограмма конфет, одна тележка молочки, детские творожки, мороженое и куча остального! — отчитались активисты.
Молодые люди зафиксировали нарушения и вызвали полицию. Юристы направили заявление в Роспотребнадзор с требованием возбудить административное дело на сеть универсамов «Верный».
— За халатное отношение и нарушение закона им грозит административный штраф от 300 тысяч рублей, — заключают активисты.
А вам часто встречаются просроченные продукты? Расскажите об этом в комментариях.
Зимой проверка нагрянула в скандальный супермаркет Ярославля и вывезла оттуда три тележки просроченных продуктов.