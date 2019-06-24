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Город

В супермаркете Ярославля нашли шесть тележек просрочки

Где нужно быть внимательным

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Активисты уже жаловались на этот магазин

Фото: Молодёжная палата Ярославской области / Vk.com

Активисты Молодёжной палаты Ярославля проверили один из супермаркетов города. В магазине «Верный» на Угличской они нашли почти 75 килограммов старых конфет и шесть тележек просроченных продуктов.

— Четыре часа и шесть тележек просрочки: 74,5 килограмма конфет, одна тележка молочки, детские творожки, мороженое и куча остального! — отчитались активисты.

Также среди просроченных продуктов было мясо, хлеб и овощи

Молодые люди зафиксировали нарушения и вызвали полицию. Юристы направили заявление в Роспотребнадзор с требованием возбудить административное дело на сеть универсамов «Верный».

— За халатное отношение и нарушение закона им грозит административный штраф от 300 тысяч рублей, — заключают активисты.

А вам часто встречаются просроченные продукты? Расскажите об этом в комментариях.

Зимой проверка нагрянула в скандальный супермаркет Ярославля и вывезла оттуда три тележки просроченных продуктов. 

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КОММЕНТАРИИ (23)

24 июн 2019 в 15:28

Насколько я понял,это будут уничтожать?Тогда где вы,страдальцы о пенсионерах и детях из дет.дома?Не пора ли вам собирать сообщество по передаче этих продуктов пенсионерам и детям?Хотя лучший вариант,пройти по вашим Ип адресам и накормить вас самих

яяя
24 июн 2019 в 13:21

в Магитах постоянно одна просрочка

Илон Маск
24 июн 2019 в 12:57

Вот за кем надо следить Роспотребнадзору , а не за Грузией .