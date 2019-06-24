В супермаркете Ярославля нашли шесть тележек просрочки

Активисты Молодёжной палаты Ярославля проверили один из супермаркетов города. В магазине «Верный» на Угличской они нашли почти 75 килограммов старых конфет и шесть тележек просроченных продуктов.



— Четыре часа и шесть тележек просрочки: 74,5 килограмма конфет, одна тележка молочки, детские творожки, мороженое и куча остального! — отчитались активисты.

