Полиция окружила Центробанк в Ярославле. Почему вам не стоит об этом беспокоиться

Прямо сейчас на Богоявленской площади в Ярославле и прилегающих улицах Первомайской и Комсомольской дежурят полицейские машины. Вокруг здания Центробанка выставлено оцепление сотрудников полиции.

— Что это может значить? Автомобили с мигалками стоят. И по периметру банка выставлено оцепление в касках, — спрашивает в соцсетях депутат муниципалитета Дмитрий Соколов.

Этот же вопрос мы задали в УМВД по Ярославской области.

— Это обычные учения, которые периодически проходят в отделении Центробанка, — ответили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.