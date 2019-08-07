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Полиция окружила Центробанк в Ярославле. Почему вам не стоит об этом беспокоиться

Что происходит возле Богоявленской площади

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Прямо сейчас на Богоявленской площади в Ярославле и прилегающих улицах Первомайской и Комсомольской дежурят полицейские машины. Вокруг здания Центробанка выставлено оцепление сотрудников полиции.

— Что это может значить? Автомобили с мигалками стоят. И по периметру банка выставлено оцепление в касках, — спрашивает в соцсетях депутат муниципалитета Дмитрий Соколов. 

Этот же вопрос мы задали в УМВД по Ярославской области.

— Это обычные учения, которые периодически проходят в отделении Центробанка, — ответили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
7 авг 2019 в 15:35

Нам в этой стране можно уже ни о чем не беспокоиться, так как наше мнение никому не интересно. Особенно неинтересно руководству ЦБ что мы думаем о нем и учениях вокруг ярославского отделения.

Рубль
7 авг 2019 в 15:05

А мы уже обрадовались что за ними пришли, в рамках уголовного дела.