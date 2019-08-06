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На Московском проспекте построят новое здание для арбитражного суда

Где именно начнётся стройка в Ярославле

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Арбитражный суд Ярославской области через несколько лет переедет в новое здание&nbsp;

Арбитражный суд Ярославской области через несколько лет переедет в новое здание 

Фото: Александра Савельева

Для Ярославского областного суда будут строить новое здание. Сейчас суд находится в здании с белыми колоннами на проспекте Ленина, 28. 

Под строительство нового здания выбрали участок у самого въезда на Московский проспект, возле дома 13/11. На портале госзакупок размещён аукцион на поиск подрядчика, кто выполнит проектные и изыскательные работы. Только на эти цели готовы потратить 33,7 миллиона рублей.

— К разработке документации относится в том числе раздел по сохранности объекта культурного наследия, находящегося на смежном участке, археологические работы, историко-культурная экспертиза земельного участка, — значится в документах к закупке. 

Определить подрядчика планируют в сентябре. Проходить экспертизы проект будет до конца 2020 года.

Сегодня стало известно, что у Павловской рощи в Ярославле запретили строить многоэтажки. А скандальный кинотеатр на Депутатском переулке предложили строить под землёй

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