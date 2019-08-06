На Московском проспекте построят новое здание для арбитражного суда

Для Ярославского областного суда будут строить новое здание. Сейчас суд находится в здании с белыми колоннами на проспекте Ленина, 28.

Под строительство нового здания выбрали участок у самого въезда на Московский проспект, возле дома 13/11. На портале госзакупок размещён аукцион на поиск подрядчика, кто выполнит проектные и изыскательные работы. Только на эти цели готовы потратить 33,7 миллиона рублей.

— К разработке документации относится в том числе раздел по сохранности объекта культурного наследия, находящегося на смежном участке, археологические работы, историко-культурная экспертиза земельного участка, — значится в документах к закупке.