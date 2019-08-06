Застройщику у Павловской рощи не продлили разрешение на возведение многоэтажки

Строительство ведёт компания «Золотое кольцо», которую связывают с именем депутата муниципалитета Романа Галагаева . В 2012 году эта компания выкупила три участка рядом с парком, а в 2013 году впервые только появились границы охранной зоны, которые прошли по двум из трёх участков.

В Ярославле общественники добились приостановления строительства жилой многоэтажки, которая возводится на территории памятника природы — Павловской рощи. Рядом с парком уже построили высотки и начаты работы на участках, которые практически вплотную подходят к зелёной зоне.

Застройщик несколько лет назад смог пройти все экспертизы и получить разрешение строить. Но в этом году разрешение закончилось. И в продлении было отказано.

— Более трёх лет назад застройщик проходил экспертизу в департаменте охраны окружающей среды и природопользования по строительству на участке, входящем в охранную зону. По новому регламенту они должны будут пройти повторную экспертизу. Их ознакомили с этим, письма отправлены. Заявок на экспертизу на данный момент они не подавали, — ответили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Более того, прокуратура выяснила, что на двух участках, по которым прошла граница парка, и вовсе строительство не может быть разрешено.

— Правилами землепользования и застройки Ярославля для этих участков установлены зоны ЖР (озеленённая застройка жилых территорий) и Ж.1 (зона, где ограничена высотность застройки), что противоречит требованиям Градостроительного кодекса РФ. В связи с чем прокуратурой города 27 июля 2019 года внесён протест, который находится на рассмотрении, — ответил на запрос общественницы Елены Богдановой первый заместитель прокурора Ярославской области Дмитрий Чумак.