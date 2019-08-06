Застройщику у Павловской рощи не продлили разрешение на возведение многоэтажки

Вид на новостройки со стороны рощи
Фото: Александра Савельева
В Ярославле общественники добились приостановления строительства жилой многоэтажки, которая возводится на территории памятника природы — Павловской рощи. Рядом с парком уже построили высотки и начаты работы на участках, которые практически вплотную подходят к зелёной зоне.
Строительство ведёт компания «Золотое кольцо», которую связывают с именем депутата муниципалитета Романа Галагаева. В 2012 году эта компания выкупила три участка рядом с парком, а в 2013 году впервые только появились границы охранной зоны, которые прошли по двум из трёх участков.
Застройщик несколько лет назад смог пройти все экспертизы и получить разрешение строить. Но в этом году разрешение закончилось. И в продлении было отказано.
— Более трёх лет назад застройщик проходил экспертизу в департаменте охраны окружающей среды и природопользования по строительству на участке, входящем в охранную зону. По новому регламенту они должны будут пройти повторную экспертизу. Их ознакомили с этим, письма отправлены. Заявок на экспертизу на данный момент они не подавали, — ответили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
Более того, прокуратура выяснила, что на двух участках, по которым прошла граница парка, и вовсе строительство не может быть разрешено.
— Правилами землепользования и застройки Ярославля для этих участков установлены зоны ЖР (озеленённая застройка жилых территорий) и Ж.1 (зона, где ограничена высотность застройки), что противоречит требованиям Градостроительного кодекса РФ. В связи с чем прокуратурой города 27 июля 2019 года внесён протест, который находится на рассмотрении, — ответил на запрос общественницы Елены Богдановой первый заместитель прокурора Ярославской области Дмитрий Чумак.
Иными словами, несколько лет назад мэрия и муниципалитет Ярославля внесли такие поправки в правила благоустройства и генплан, которые разрешили строить на землях Павловского парка. Подобные изменения обычно обсуждаются и на публичных слушаниях. Это оказалось нарушением федерального законодательства, о чём уже не первый год говорят защитники городской среды.
Недавно по решению прокуратуры в центре Ярославля запретили точечную застройку на улице Большой Октябрьской, где уже частично возвели жилой дом.