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Город

Застройщику у Павловской рощи не продлили разрешение на возведение многоэтажки

Остановится ли стройка в Ярославле теперь окончательно

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Вид на новостройки со стороны рощи&nbsp;

Вид на новостройки со стороны рощи 

Фото: Александра Савельева

В Ярославле общественники добились приостановления строительства жилой многоэтажки, которая возводится на территории памятника природы — Павловской рощи. Рядом с парком уже построили высотки и начаты работы на участках, которые практически вплотную подходят к зелёной зоне.

Строительство ведёт компания «Золотое кольцо», которую связывают с именем депутата муниципалитета Романа Галагаева. В 2012 году эта компания выкупила три участка рядом с парком, а в 2013 году впервые только появились границы охранной зоны, которые прошли по двум из трёх участков. 

Роща популярна у местных жителей&nbsp;

Роща популярна у местных жителей 

Застройщик несколько лет назад смог пройти все экспертизы и получить разрешение строить. Но в этом году разрешение закончилось. И в продлении было отказано. 

— Более трёх лет назад застройщик проходил экспертизу в департаменте охраны окружающей среды и природопользования по строительству на участке, входящем в охранную зону. По новому регламенту они должны будут пройти повторную экспертизу. Их ознакомили с этим, письма отправлены. Заявок на экспертизу на данный момент они не подавали, — ответили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. 

Более того, прокуратура выяснила, что на двух участках, по которым прошла граница парка, и вовсе строительство не может быть разрешено. 

— Правилами землепользования и застройки Ярославля для этих участков установлены зоны ЖР (озеленённая застройка жилых территорий) и Ж.1 (зона, где ограничена высотность застройки), что противоречит требованиям Градостроительного кодекса РФ. В связи с чем прокуратурой города 27 июля 2019 года внесён протест, который находится на рассмотрении, — ответил на запрос общественницы Елены Богдановой первый заместитель прокурора Ярославской области Дмитрий Чумак. 

Иными словами, несколько лет назад мэрия и муниципалитет Ярославля внесли такие поправки в правила благоустройства и генплан, которые разрешили строить на землях Павловского парка. Подобные изменения обычно обсуждаются и на публичных слушаниях. Это оказалось нарушением федерального законодательства, о чём уже не первый год говорят защитники городской среды. 

Недавно по решению прокуратуры в центре Ярославля запретили точечную застройку на улице Большой Октябрьской, где уже частично возвели жилой дом. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

Елена
6 авг 2019 в 12:20

ОГРОМНОЕ СПАСИБО! неравнодушным людям- градозащитникам которые борются за сохранение природы и внешнего вида города! Если бы не они весь город давно бы распродали и изуродовали....

Гость
6 авг 2019 в 12:13

Правила должны быть для всех едины. А когда всем нельзя, а кому то немножко можно - это бардак. Ну это применительно конечно ко всему - а не только в конкретном случае.

6 авг 2019 в 11:39

Интересно, как галагаев подсуетится?