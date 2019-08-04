Распродают город: бывшее здание кировской администрации выставили на продажу по более дешёвой цене

Когда-то в этом здании работала администрация Кировского района
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле уже три года мэрия пытается продать здание бывшей кировской администрации на улице Республиканской, 49. Чтобы это получилось наверняка, мэрия снизила цену. Постановление о новой цене подписала первый заммэра Алла Кибец.
Три года назад за здания ДГХ на улице Андропова и здание бывшей администрации района чиновники планировали выручить в бюджет города 200 миллионов рублей. Теперь памятник федерального значения, входящий в зону ЮНЕСКО, подешевел.
— Начальная цена — 77 миллионов 815 тысяч рублей, — значится в постановлении мэрии.
Минимум за эту сумму отдают четырёхэтажный памятник истории и культуры (один этаж подземный) площадью 2315,4 квадратного метра. Новому собственнику перейдёт также обременение по содержанию дома-памятника «Совет попечительства о бедных. Главное здание», построенного в 1858 году. Здание продаётся с участком, на котором находится.
Кстати, рядом, на улице Республиканской, 49б, отдают небольшое здание во дворе с начальной ценой чуть больше 10 миллионов рублей.
А бывшее здание ДГХ на улице Андропова всё же продали за 101,5 миллиона рублей, мы писали о том, кто выкупил этот дом-памятник.