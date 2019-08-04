Распродают город: бывшее здание кировской администрации выставили на продажу по более дешёвой цене

В Ярославле уже три года мэрия пытается продать здание бывшей кировской администрации на улице Республиканской, 49. Чтобы это получилось наверняка, мэрия снизила цену. Постановление о новой цене подписала первый заммэра Алла Кибец.

Три года назад за здания ДГХ на улице Андропова и здание бывшей администрации района чиновники планировали выручить в бюджет города 200 миллионов рублей. Теперь памятник федерального значения, входящий в зону ЮНЕСКО, подешевел.

— Начальная цена — 77 миллионов 815 тысяч рублей, — значится в постановлении мэрии.