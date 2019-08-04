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Недвижимость

Распродают город: бывшее здание кировской администрации выставили на продажу по более дешёвой цене

Постановление об этом подписала первый заммэра Алла Кибец

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Когда-то в этом здании работала администрация Кировского района 

Фото: Мэрия Ярославля 

В Ярославле уже три года мэрия пытается продать здание бывшей кировской администрации на улице Республиканской, 49. Чтобы это получилось наверняка, мэрия снизила цену. Постановление о новой цене подписала первый заммэра Алла Кибец. 

Три года назад за здания ДГХ на улице Андропова и здание бывшей администрации района чиновники планировали выручить в бюджет города 200 миллионов рублей. Теперь памятник федерального значения, входящий в зону ЮНЕСКО, подешевел. 

— Начальная цена — 77 миллионов 815 тысяч рублей, — значится в постановлении мэрии.

Минимум за эту сумму отдают четырёхэтажный памятник истории и культуры (один этаж подземный) площадью 2315,4 квадратного метра. Новому собственнику перейдёт также обременение по содержанию дома-памятника «Совет попечительства о бедных. Главное здание», построенного в 1858 году. Здание продаётся с участком, на котором находится.

Кстати, рядом, на улице Республиканской, 49б, отдают небольшое здание во дворе с начальной ценой чуть больше 10 миллионов рублей. 

А бывшее здание ДГХ на улице Андропова всё же продали за 101,5 миллиона рублей, мы писали о том, кто выкупил этот дом-памятник.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
4 авг 2019 в 09:28

Ну не промышленность же им развивать! Для этого мозги нужны, а с мозгами в батискафе фоткаться не будешь

Тол
4 авг 2019 в 10:12

Это называется коррупция.

гость
4 авг 2019 в 10:00

А куда смотрят надзорные органы? Ведь это - преступление!!!! Цена продажи за квадратный метр получается - чуть больше 33тыс. рублей!!!! И это центр города, да плюс еще не учитывается земельный участок!!!!! Полный ,причем наглый беспредел!!!!!