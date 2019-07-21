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Город

«Торгуют опасными продуктами»: в Ярославле разогнали уличных торговцев грибами

Чиновники отчитались о борьбе с продавцами-нелегалами

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Чиновники сходили в рейд вместе с полицейскими

Фото: Александр Трудоношин

В Ярославской области чиновники продолжают давнюю борьбу с уличными торговцами. Накануне специалисты администрации Кировского и Ленинского районов сходили вместе с полицейскими в очередной рейд и разогнали тех, кто с ящиков продавал грибы.

— Составлено два протокола об административном правонарушении, — сообщил глава территориальной администрации Александр Трудоношин на своей странице в Facebook. — Зачастую торговля на улицах осуществляется некачественными, а порой даже опасными для здоровья продуктами. Кроме того пресечение фактов незаконной уличной торговли входит в функции территориальной администрации.

Не советуют покупать грибы где попало и специалисты МЧС, которые предупредили, что ядовитыми могут быть не только поганки и мухоморы, а также белые, подберёзовики и лисички. Мы уже подробно рассказывали, как обезопасить себя от страшного отравления грибами.

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грибыторговля

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КОММЕНТАРИИ (2)

Московия.
21 июл 2019 в 21:35

Куда проще гонять слабых, немощных бабулек чем ходить по всяким сетевым магазинам с проверками. В сетевом все оплачено!

Московия.
21 июл 2019 в 21:30

А когда полигон Скоково разгонят и другие мусорные свалки Москвы в Ярославской области, или чиновников региона? Это есть глобальная опасность для каждого жителя и потомков Ярославской земли.