«Торгуют опасными продуктами»: в Ярославле разогнали уличных торговцев грибами

В Ярославской области чиновники продолжают давнюю борьбу с уличными торговцами. Накануне специалисты администрации Кировского и Ленинского районов сходили вместе с полицейскими в очередной рейд и разогнали тех, кто с ящиков продавал грибы.



— Составлено два протокола об административном правонарушении, — сообщил глава территориальной администрации Александр Трудоношин на своей странице в Facebook. — Зачастую торговля на улицах осуществляется некачественными, а порой даже опасными для здоровья продуктами. Кроме того пресечение фактов незаконной уличной торговли входит в функции территориальной администрации.

