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ЧП на колесе обозрения

«Люди должны быть в безопасности»: в Ярославле могут остановить работу колеса обозрения

Свидетелей ЧП на 65-метровом аттракционе ищут инспекторы, которые проводят расследование

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Владельцы колеса обозрения уверены, что ничего страшного с аттракционом не случилось

Фото: Александра Савельева

Инспекция административно-технического надзора Ярославской области продолжает расследование по инциденту, который накануне произошёл на 65-метровом колесе обозрения на Которосльной набережной.

— О нарушениях пока говорить нельзя, — сообщили представители инспекции. — Пока колесо работает, так как нет объективных причин к его закрытию. Но люди должны быть в безопасности, поэтому, если будут выявлены серьёзные неисправности в его работе, то работу аттракциона придётся остановить.

Известно, что, по предварительным данным, при эксплуатации аттракциона могли быть нарушены требования безопасности. Сегодня инспекторы собрали объяснения с операторов и администраторов аттракциона, затребовали всю документацию, имеющую отношение к эксплуатации колеса обозрения, обучению и квалификации обслуживающего персонала.

Свидетелей ЧП и людей, которым есть чем помочь расследованию, инспекторы просят позвонить по телефонам: (4852) 57-87-32, 8 (960) 533-90-38.

Видео: SaveRegion.Ru

На днях на колесе обозрения в Ярославле случилось ЧП. Аттракцион вышел из строя, когда на нём находились люди. Ярославец Александр Зыков рассказал, что в тот вечер на колесе каталась его жена вместе с экскурсионной группой.

— У них в компании был развлекательный день, — рассказывает Александр. — Как только они поднялись на высоту чуть выше половины высоты колеса, раздался сильный треск, и кабинка, как маятник, полетела на противоположную сторону со скоростью всей этой массы людей. И качалась так достаточно долго. Люди чудом держались там за что могли, так как скорость была очень большой.

Людей немедленно начали эвакуировать.

— Все живы, вроде без происшествий, хотя я всех не опрашивал. Скажу только, что моя жена попрощалась с жизнью на тот момент, и вечером у нее была жуткая истерика, — говорит Александр.

Во время дождя колесо на повышенной скорости начало крутиться в обратную сторону

Во время дождя колесо на повышенной скорости начало крутиться в обратную сторону

В дирекции аттракциона первоначально заявили, что всё под контролем. Директор колеса обозрения готов публично принести извинения и раздать пригласительные тем, кто не смог вчера вечером и сегодня днём прокатиться на колесе обозрения.

—  Резкое ухудшение погодных условий привело к появлению ошибок в компрессорном оборудовании и к повышенному давлению в прижимных подушках приводов колеса. В результате чего две из них были повреждены. К сожалению, техника иногда даёт сбои. Одновременно с этим фактором из-за последующего отказа двух приводов произошёл перегруз колеса с одной стороны, вследствие чего произошло последующее срабатывание защитной автоматики и остановка. Система безопасности сработала безупречно и дала команду на торможение. Так как кратчайший путь для эвакуации посетителей находился в противоположном направлении от обычного направления движения аттракциона, операторами было принято решение о реверсивном вращении в обратную сторону. Именно по этой причине многие, возможно, заметили вращение колеса обозрения в противоположную сторону, — ответили в дирекции аттракциона.

В адрес владельцев колеса внесли предостережение о недопустимости нарушений правил технической безопасности.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Максим
19 июл 2019 в 19:08

Ничего страшного не случилось, этот аттракцион даже при желании очень тяжело сломать, а вот не грамотная эксплуатация приводит к авариям. Колесо просто побежало, что говорит о грубейших нарушениях правил эксплуатации данного типа аттракционов