«Люди должны быть в безопасности»: в Ярославле могут остановить работу колеса обозрения

Инспекция административно-технического надзора Ярославской области продолжает расследование по инциденту, который накануне произошёл на 65-метровом колесе обозрения на Которосльной набережной.

— О нарушениях пока говорить нельзя, — сообщили представители инспекции. — Пока колесо работает, так как нет объективных причин к его закрытию. Но люди должны быть в безопасности, поэтому, если будут выявлены серьёзные неисправности в его работе, то работу аттракциона придётся остановить.

Известно, что, по предварительным данным, при эксплуатации аттракциона могли быть нарушены требования безопасности. Сегодня инспекторы собрали объяснения с операторов и администраторов аттракциона, затребовали всю документацию, имеющую отношение к эксплуатации колеса обозрения, обучению и квалификации обслуживающего персонала.



Свидетелей ЧП и людей, которым есть чем помочь расследованию, инспекторы просят позвонить по телефонам: (4852) 57-87-32, 8 (960) 533-90-38.

Видео: SaveRegion.Ru

На днях на колесе обозрения в Ярославле случилось ЧП. Аттракцион вышел из строя, когда на нём находились люди. Ярославец Александр Зыков рассказал, что в тот вечер на колесе каталась его жена вместе с экскурсионной группой.

— У них в компании был развлекательный день, — рассказывает Александр. — Как только они поднялись на высоту чуть выше половины высоты колеса, раздался сильный треск, и кабинка, как маятник, полетела на противоположную сторону со скоростью всей этой массы людей. И качалась так достаточно долго. Люди чудом держались там за что могли, так как скорость была очень большой. Людей немедленно начали эвакуировать.

— Все живы, вроде без происшествий, хотя я всех не опрашивал. Скажу только, что моя жена попрощалась с жизнью на тот момент, и вечером у нее была жуткая истерика, — говорит Александр.



Во время дождя колесо на повышенной скорости начало крутиться в обратную сторону Фото: Александра Савельева

В дирекции аттракциона первоначально заявили, что всё под контролем. Директор колеса обозрения готов публично принести извинения и раздать пригласительные тем, кто не смог вчера вечером и сегодня днём прокатиться на колесе обозрения.

