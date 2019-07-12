Хватит это терпеть: Ярославль вслед за Переславлем выйдет на антимусорный митинг

Сегодня можно высказаться против резкого повышения тарифов на вывоз мусора
Фото: Александра Савельева
Сегодня Ярославль вслед за Переславлем выйдет на митинг против мусорных тарифов. В этом году с жителей всей Ярославской области потребовали платить за вывоз мусора с контейнерных площадок резко больше — тариф вырос на 27% и перевалил за 100 рублей с человека в месяц в частном секторе.
— Само повышение на эти 27–30%, оно несправедливо абсолютно. Улучшения мы пока не видим, а тариф повышают, — говорит секретарь бюро совета регионального отделения «Справедливой России» Анатолий Каширин. — Нам также говорилось о миллиардах инвестиций в строительство мусороперерабатывающего завода. Если бы вы видели, что закладывается завод, что над этим работает региональный оператор, как-то можно было бы понять повышение тарифов. Но на сегодняшний день не происходит ничего.
Подписать общее обращение к властям ярославцы смогут сегодня в парке Мира, где с 17 часов начнётся митинг. На нём также затронут тему ввоза московского мусора в наш регион.
Напомним, ещё год назад ярославцы выходили на митинги против ввоза московского мусора на полигон Скоково. Но это не помогло, правительство заключило соглашение с Москвой, по которому к нам везли мусор. Регион получил за это сотни миллионов рублей, которые планировали направить в том числе на строительство мусороперерабатывающего завода.