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Хватит это терпеть: Ярославль вслед за Переславлем выйдет на антимусорный митинг

Протест можно выразить уже сегодня в парке Мира

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Сегодня можно высказаться против резкого повышения тарифов на вывоз мусора

Фото: Александра Савельева

Сегодня Ярославль вслед за Переславлем выйдет на митинг против мусорных тарифов. В этом году с жителей всей Ярославской области потребовали платить за вывоз мусора с контейнерных площадок резко больше — тариф вырос на 27% и перевалил за 100 рублей с человека в месяц в частном секторе.

— Само повышение на эти 27–30%, оно несправедливо абсолютно. Улучшения мы пока не видим, а тариф повышают, — говорит секретарь бюро совета регионального отделения «Справедливой России» Анатолий Каширин. — Нам также говорилось о миллиардах инвестиций в строительство мусороперерабатывающего завода. Если бы вы видели, что закладывается завод, что над этим работает региональный оператор, как-то можно было бы понять повышение тарифов. Но на сегодняшний день не происходит ничего. 

Подписать общее обращение к властям ярославцы смогут сегодня в парке Мира, где с 17 часов начнётся митинг. На нём также затронут тему ввоза московского мусора в наш регион. 

Напомним, ещё год назад ярославцы выходили на митинги против ввоза московского мусора на полигон Скоково. Но это не помогло, правительство заключило соглашение с Москвой, по которому к нам везли мусор. Регион получил за это сотни миллионов рублей, которые планировали направить в том числе на строительство мусороперерабатывающего завода

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митингмусорный скандал в Ярославлемусорные тарифы

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость-Злость
12 июл 2019 в 13:16

Просыпаемся, горожане, просыпаемся. Никто за нас наши проблемы не решит. Выходим и открыто выражаем своё мнение. Или кто-то хочет больше платить, а в ответ получать ядовитые стоки в Волгу, а значит - и в наших кранах. Просыпаемся!

Скоково
12 июл 2019 в 14:59

Россияне задумайтесь почему вас не уважают не в одной стране мира, почему приезжие из бывшего CCCР ведут себя в ваших городах как моряк кабаке. Вы ещё не устали быть скотом на своей земле?

Путин наш Президент
12 июл 2019 в 15:04

Негусто здесь протестующих, только фрики какие-то. Значит Хартия всё правильно делает. Коммунисты снова бурю в стакане наводят, лузеры.