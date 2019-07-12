Хватит это терпеть: Ярославль вслед за Переславлем выйдет на антимусорный митинг

Сегодня Ярославль вслед за Переславлем выйдет на митинг против мусорных тарифов. В этом году с жителей всей Ярославской области потребовали платить за вывоз мусора с контейнерных площадок резко больше — тариф вырос на 27% и перевалил за 100 рублей с человека в месяц в частном секторе.

— Само повышение на эти 27–30%, оно несправедливо абсолютно. Улучшения мы пока не видим, а тариф повышают, — говорит секретарь бюро совета регионального отделения «Справедливой России» Анатолий Каширин. — Нам также говорилось о миллиардах инвестиций в строительство мусороперерабатывающего завода. Если бы вы видели, что закладывается завод, что над этим работает региональный оператор, как-то можно было бы понять повышение тарифов. Но на сегодняшний день не происходит ничего.