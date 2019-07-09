Ярославль передаст РПЦ ещё больше зданий в центре города

Мэрия Ярославля передаст церкви ещё больше зданий в центре города. Так, завтра на муниципалитете обсудят вопрос передачи исторического здания «Флигель первой трети 19-го века», который находится на площади Челюскинцев, 7, неподалёку от Вечного огня.

— Он входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Подворье Толгского монастыря, 1808 год», — уточняется в проекте решения мэрии Ярославля.

Здание подарят церкви по федеральному закону о передачи религиозным организациям имущества в муниципальной собственности. Это далеко не первое здание, которое получит Ярославская епархия, так, уже давно известно, что музею-заповеднику придётся переезжать с территории Спасо-преображенского монастыря на площади Богоявления. Так как РПЦ от него не отказалась.