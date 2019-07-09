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Город

Ярославль передаст РПЦ ещё больше зданий в центре города

Какое имущество подарят церкви

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Это историческое здание тоже уйдёт к церкви 

Фото: «Яндекс.Карты»

Мэрия Ярославля передаст церкви ещё больше зданий в центре города. Так, завтра на муниципалитете обсудят вопрос передачи исторического здания «Флигель первой трети 19-го века», который находится на площади Челюскинцев, 7, неподалёку от Вечного огня.

— Он входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Подворье Толгского монастыря, 1808 год», — уточняется в проекте решения мэрии Ярославля. 

Здание подарят церкви по федеральному закону о передачи религиозным организациям имущества в муниципальной собственности. Это далеко не первое здание, которое получит Ярославская епархия, так, уже давно известно, что музею-заповеднику придётся переезжать с территории Спасо-преображенского монастыря на площади Богоявления. Так как РПЦ от него не отказалась.

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КОММЕНТАРИИ (1)

пессимист
9 июл 2019 в 17:11

Чужое делить и не свое отдавать- никогда не жалко.