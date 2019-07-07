«За что ему такое наказание?»: на закрывшемся заводе бросили привязанного на цепь пса-охранника

Мальчику Дику три года
Фото: Людмила, Подслушано в Ярославле / Vk.com
В Ярославской области на закрывшейся швейной фабрике бросили пса-охранника. С опустевшего производства ушли все, оставив добродушного пса Дика на цепи у своей будки без еды и воды.
— Там был швейный цех, сейчас он закрыт. На фабрике ни одной живой души: ни охранников, никого, — рассказывает Людмила. Она пытается пристроить пса в добрые руки. — У меня знакомый живет в Гавриловом-Яме, он рассказал эту историю. Я его попросила, чтобы внимание пёсику оказывал. Пёс адекватный, молоденький, на контакт идёт. Он круглые сутки там один, за что ему такое наказание?
В те дни, когда мужчина с соседней улицы не может дойти до Дика, пёс сидит на привязи совсем один. Возможности добыть себе еду у него нет — с цепи не убежишь.
В Сети развязался спор о том, почему собаку не отвязывают.
— Вдруг детей покусает? Это издевательство, согласен. Но вдруг такая голодная псинка на тебя набросится? — считает Михаил Финов.
— В приют отвезли бы, и всё. Там покормят и погуляют, глядишь, хозяин найдётся, — думает Екатерина Кудряшкова.
— Желаю побыстрее найти хозяев собачке! Мужчине, который заботится, спасибо!Отвязать нельзя, собака — сторож, действительно, может и покусать людей, — высказалась Татьяна Левченко.