«За что ему такое наказание?»: на закрывшемся заводе бросили привязанного на цепь пса-охранника

В Ярославской области на закрывшейся швейной фабрике бросили пса-охранника. С опустевшего производства ушли все, оставив добродушного пса Дика на цепи у своей будки без еды и воды.

— Там был швейный цех, сейчас он закрыт. На фабрике ни одной живой души: ни охранников, никого, — рассказывает Людмила. Она пытается пристроить пса в добрые руки. — У меня знакомый живет в Гавриловом-Яме, он рассказал эту историю. Я его попросила, чтобы внимание пёсику оказывал. Пёс адекватный, молоденький, на контакт идёт. Он круглые сутки там один, за что ему такое наказание?