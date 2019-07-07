7 июля воскресенье
СЕЙЧАС +17°С
usd 63.58
eur 71.66
  • 4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +17°С
usd 63.58
eur 71.66

Все новости

Все новости
Город

«За что ему такое наказание?»: на закрывшемся заводе бросили привязанного на цепь пса-охранника

Фабрика в Ярославской области опустела полностью

Поделиться

2 325
1 Обсудить

Мальчику Дику три года

Фото: Людмила, Подслушано в Ярославле / Vk.com

В Ярославской области на закрывшейся швейной фабрике бросили пса-охранника. С опустевшего производства ушли все, оставив добродушного пса Дика на цепи у своей будки без еды и воды.

— Там был швейный цех, сейчас он закрыт. На фабрике ни одной живой души: ни охранников, никого, — рассказывает Людмила. Она пытается пристроить пса в добрые руки. — У меня знакомый живет в Гавриловом-Яме, он рассказал эту историю. Я его попросила, чтобы внимание пёсику оказывал. Пёс адекватный, молоденький, на контакт идёт. Он круглые сутки там один, за что ему такое наказание?

В те дни, когда мужчина с соседней улицы не может дойти до Дика, пёс сидит на привязи совсем один. Возможности добыть себе еду у него нет — с цепи не убежишь.

Будка Дика

Будка Дика

В Сети развязался спор о том, почему собаку не отвязывают.

— Вдруг детей покусает? Это издевательство, согласен. Но вдруг такая голодная псинка на тебя набросится? — считает Михаил Финов.

— В приют отвезли бы, и всё. Там покормят и погуляют, глядишь, хозяин найдётся, — думает Екатерина Кудряшкова. 

— Желаю побыстрее найти хозяев собачке! Мужчине, который заботится, спасибо!Отвязать нельзя, собака — сторож, действительно, может и покусать людей, — высказалась Татьяна Левченко.

Если вы готовы помочь Дику, позвоните Людмиле: +7 920 132-27-90.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

песброшенная собака

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Ярославна
7 июл 2019 в 16:16

Местные жители назовите фамилию хозяина фабрики . Это живодер, когда нужно было охранять собака нужна. Могу предположить, что он так и с рабочими поступил. Пусть его имя узнает Россия.