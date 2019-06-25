Мусорный полигон посреди леса: москвичка пожаловалась на гигантскую свалку в Ярославской области

— Данная мусорка находится за деревней Варусово в сторону Вощажниково, примерно один километр, — объясняет Мария. — Слева стоит невзрачная табличка якобы полигон ТБО МУП «Борисоглебский» (данный «полигон» чудесным образом образовался в этом году!). Далее идет съезд в лес, и через метров 800–1000 в лесу свалка, на которой есть вагончик.

Очередной поход в лес обернулся неприятной неожиданностью для Марии. Женщина написала нам на почту с просьбой помочь. Пару дней назад Мария приехала из Москвы отдохнуть на природу в Борисоглебский район. На вырубленном участке посреди леса она наткнулась на незаконную свалку.

Мария не первый год ездит отдыхать в это место. В течение 30 лет она не встречала здесь свалок. Женщина винит в загрязнении земли местную власть:



— Местные власти решили сэкономить и устроить свалку в лесу! Пожалуйста, помогите придать общественности, губят эти прекрасные места и очень красивые, в которые возвращаешься вновь и вновь, — завершает сообщение Мария.



Мы отправим запрос в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Будем следить за развитием ситуации.

На прошлой неделе ярославцы пожаловались на дорогу из мусора, которая растянулась на несколько километров. Где она находится.