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Город

Мусорный полигон посреди леса: москвичка пожаловалась на гигантскую свалку в Ярославской области

Где нашли огромное мусорное поле

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Под мусор вырубили огромный участок леса

Фото: читатель 76.RU

Очередной поход в лес обернулся неприятной неожиданностью для Марии. Женщина написала нам на почту с просьбой помочь. Пару дней назад Мария приехала из Москвы отдохнуть на природу в Борисоглебский район. На вырубленном участке посреди леса она наткнулась на незаконную свалку.

— Данная мусорка находится за деревней Варусово в сторону Вощажниково, примерно один километр, — объясняет Мария. — Слева стоит невзрачная табличка якобы полигон ТБО МУП «Борисоглебский» (данный «полигон» чудесным образом образовался в этом году!). Далее идет съезд в лес, и через метров 800–1000 в лесу свалка, на которой есть вагончик.

Накатанная дорога, которая ведёт к свалке

Мария не первый год ездит отдыхать в это место. В течение 30 лет она не встречала здесь свалок. Женщина винит в загрязнении земли местную власть:

— Местные власти решили сэкономить и устроить свалку в лесу! Пожалуйста, помогите придать общественности, губят эти прекрасные места и очень красивые, в которые возвращаешься вновь и вновь, — завершает сообщение Мария.

Мы отправим запрос в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Будем следить за развитием ситуации.

На прошлой неделе ярославцы пожаловались на дорогу из мусора, которая растянулась на несколько километров. Где она находится.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
25 июн 2019 в 14:17

чего удивляться?
Проданная Ярославская область, или, сданная чиновниками в аренду! :(

Гость
25 июн 2019 в 15:06

Что хоть женщина обманывает, всегда там была свалка. 30 лет она ездит... мимо

гость
25 июн 2019 в 14:26

А не московский ли это мусор? растаскивают по области чтоб никто не видел