«Обратите внимание на этот позор!»: ярославцы рассказали, почему плохо жить в центре города

Жить в центре Ярославля с видом на Волгу — мечта многих. Но только те, кто действительно живут на Волжской набережной, не считают эти места райскими.

Жители центра Ярославля заявили о проблемах, которые не кажутся очевидными на первый взгляд.

— Ярославль — столица Золотого кольца. Туристы к нам приезжают и гуляют по центру города, в основном начиная от памятника Некрасова до Стрелки. Что они видят: дорога в ужасном состоянии, дома полуразрушены. Наш дом купца Масленникова (Волжская набережная, 39а) стоит с разрушенными балконом и фасадом. И это видят каждый день тысячи туристов. А ведь этот дом является памятником культурного наследия. Но ни «Кировская управляющая компания» (заявка подана в марте 2019 года на ремонт), ни администрация Кировского района это замечать не хотят, — сокрушается староста дома Екатерина Шумская. — Так, может, власти города обратят на этот позор внимание? А ещё на саму Волжскую набережную. У нас лавочки не моют, они липкие от липы, грязные урны и ни одного туалета нет на набережной, ни одного хорошего спуска к нижнему ярусу, только позорная разрушающаяся лестница.