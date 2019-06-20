«Обратите внимание на этот позор!»: ярославцы рассказали, почему плохо жить в центре города

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Публикуем рассказ от жителей Волжской набережной
Жители исторического дома на набережной сокрушаются, что до их памятника культурного наследия никому нет дела
Фото: Екатерина Шумская
Жить в центре Ярославля с видом на Волгу — мечта многих. Но только те, кто действительно живут на Волжской набережной, не считают эти места райскими.
Жители центра Ярославля заявили о проблемах, которые не кажутся очевидными на первый взгляд.
— Ярославль — столица Золотого кольца. Туристы к нам приезжают и гуляют по центру города, в основном начиная от памятника Некрасова до Стрелки. Что они видят: дорога в ужасном состоянии, дома полуразрушены. Наш дом купца Масленникова (Волжская набережная, 39а) стоит с разрушенными балконом и фасадом. И это видят каждый день тысячи туристов. А ведь этот дом является памятником культурного наследия. Но ни «Кировская управляющая компания» (заявка подана в марте 2019 года на ремонт), ни администрация Кировского района это замечать не хотят, — сокрушается староста дома Екатерина Шумская. — Так, может, власти города обратят на этот позор внимание? А ещё на саму Волжскую набережную. У нас лавочки не моют, они липкие от липы, грязные урны и ни одного туалета нет на набережной, ни одного хорошего спуска к нижнему ярусу, только позорная разрушающаяся лестница.
Чем недовольны жители других районов города: результат большого официального опроса.
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я тоже живу на набережной.
мне туалет на ней не нужен, я домой могу сходить. или в кафе.
А собственники имущества не хотят позаботится о СВОЕМ имуществе?
Судя по фотографии, подтёку на стене дома: 1. Явно не один месяц. 2.А если пару недель, то воровство ингридиентов состава отделочной смеси на лицо.
Вот и становится сразу ясно, куда обращаться за объяснениями, почему это всё не делается в установленный срок. Ну и кто должен выплатить штраф, разумеется.