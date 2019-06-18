В Ярославле откроют уникальный макет «Шоу-макет "Золотое кольцо"»: фото

Уникальный макет древних городов России, входящих в маршрут «Золотое кольцо», готовят к открытию. 147 специалистов два года создавали города в миниатюре, которые расположились на площади 300 квадратных метров по адресу Советский переулок, 2/23а. Удивит зрителей то, что это не статичный макет — здесь всё движется, а на то, чтобы на маленьких копиях улиц горели фонари и двигались электрички, потрачено 15 километров проводов.

— Макет живет своей жизнью: пожарные спешат на вызов, поезда точно по расписанию доставляют пассажиров, аист кружит над гнездом, дети катаются на качелях, лесорубы валят деревья, — рассказали в Центре развития туризма Ярославской области. — Когда приходит ночь, в домах включается свет, на улицах загораются фонари, а колесо обозрения сияет разноцветными огнями. Всё как в реальной жизни. В России похожий музей есть только в Санкт-Петербурге, а во всем мире подобные места можно пересчитать по пальцам. Ярославский «Шоу-макет "Золотое кольцо"» — один из самых современных по техническим параметрам, и в этом заключается его главное отличие от остальных музеев.

