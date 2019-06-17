Сектовед рассказал, что означает найденная в ярославском лесу кукла с пентаграммой на лбу

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Евгений Мухтаров внимательно изучил рисунок на лице куклы
Не очень-то приятно наткнуться на такое в лесу
Фото: Светлана Морозова
Страшную находку обнаружили ярославцы, гулявшие по лесопарковой полосе на окраине Ярославля — под дерево кто-то посадил жутко раскрашенную куклу с пентаграммой на лбу и выкрашенными в кровавый цвет губами.
Что означает такой раскрас? Мы показали фотографию ярославскому сектоведу Евгению Мухтарову.
— Звезда у куклы на лбу — телемитская. Телема — это учение Алистера Кроули, который в начале XX века пытался модернизировать классический сатанизм, работавший по устаревшей средневековой кальке, ввел в сатанинский пантеон серию новых сущностей (в основном из египетской мифологии), «альтернативный» сакральный алфавит, а также измененную символику — перевернутая пентаграмма стала изображаться не равнолучевой, а вот такой, как на лбу у куклы, диспропорциональной. Перевернутые четырехугольные «католические» кресты, нарисованные на щеках, — стандартные, они используются и в американской ветви сатанизма (Ла Вея) и в европейской ветви (Кроули). Вся остальная раскраска — уже не сатанизм, а импровизация а-ля фанатка рок-группы Kiss... — объяснил Мухтаров.
Церковь в таком случае призывает не обращать внимания на чужие чудачества, а вот полиция решила провести проверку.
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«...импровизация а-ля фанатка рок-группы Kiss... — объяснил Мухтаров.»
Полностью согласен.
Но главное - этим занимается Следственный комитет.
за kiss респектую, тоже нравится их музычка.