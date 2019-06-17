Сектовед рассказал, что означает найденная в ярославском лесу кукла с пентаграммой на лбу

Страшную находку обнаружили ярославцы, гулявшие по лесопарковой полосе на окраине Ярославля — под дерево кто-то посадил жутко раскрашенную куклу с пентаграммой на лбу и выкрашенными в кровавый цвет губами.

Что означает такой раскрас? Мы показали фотографию ярославскому сектоведу Евгению Мухтарову.

— Звезда у куклы на лбу — телемитская. Телема — это учение Алистера Кроули, который в начале XX века пытался модернизировать классический сатанизм, работавший по устаревшей средневековой кальке, ввел в сатанинский пантеон серию новых сущностей (в основном из египетской мифологии), «альтернативный» сакральный алфавит, а также измененную символику — перевернутая пентаграмма стала изображаться не равнолучевой, а вот такой, как на лбу у куклы, диспропорциональной. Перевернутые четырехугольные «католические» кресты, нарисованные на щеках, — стандартные, они используются и в американской ветви сатанизма (Ла Вея) и в европейской ветви (Кроули). Вся остальная раскраска — уже не сатанизм, а импровизация а-ля фанатка рок-группы Kiss... — объяснил Мухтаров.

