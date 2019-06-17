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Сектовед рассказал, что означает найденная в ярославском лесу кукла с пентаграммой на лбу

Евгений Мухтаров внимательно изучил рисунок на лице куклы

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Не очень-то приятно наткнуться на такое в лесу

Фото: Светлана Морозова

Страшную находку обнаружили ярославцы, гулявшие по лесопарковой полосе на окраине Ярославля — под дерево кто-то посадил жутко раскрашенную куклу с пентаграммой на лбу и выкрашенными в кровавый цвет губами.

Что означает такой раскрас? Мы показали фотографию ярославскому сектоведу Евгению Мухтарову.

— Звезда у куклы на лбу — телемитская. Телема — это учение Алистера Кроули, который в начале XX века пытался модернизировать классический сатанизм, работавший по устаревшей средневековой кальке, ввел в сатанинский пантеон серию новых сущностей (в основном из египетской мифологии), «альтернативный» сакральный алфавит, а также измененную символику — перевернутая пентаграмма стала изображаться не равнолучевой, а вот такой, как на лбу у куклы, диспропорциональной. Перевернутые четырехугольные «католические» кресты, нарисованные на щеках, — стандартные, они используются и в американской ветви сатанизма (Ла Вея) и в европейской ветви (Кроули). Вся остальная раскраска — уже не сатанизм, а импровизация а-ля фанатка рок-группы Kiss... — объяснил Мухтаров.

Церковь в таком случае призывает не обращать внимания на чужие чудачества, а вот полиция решила провести проверку.

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ТЕГИ

сектаРПЦпентаграммакукла

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КОММЕНТАРИИ (2)

Яков Семеныч
17 июн 2019 в 07:18

«...импровизация а-ля фанатка рок-группы Kiss... — объяснил Мухтаров.»
Полностью согласен.
Но главное - этим занимается Следственный комитет.

дворник
17 июн 2019 в 10:39

за kiss респектую, тоже нравится их музычка.