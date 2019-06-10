Куклу с пентаграммой во лбу нашли в Ярославле: в церкви рассказали, что значит страшная находка

Куклу в рваном платье и с раскрашенным белым лицом со зверскими глазами, красными губами, пентаграммой во лбу и какими-то ещё оккультными символами усадили в Ярославле в лесопарковой зоне, где часто прогуливаются горожане.



— Мы гуляли в лесу в Красноперекопском районе за перекрёстком Гагарина и Нефтяников, где идёт дорога к НПЗ, и наткнулись на такой ужас, — рассказала читательница 76.RU Светлана Морозова. — Кто это сделал: маньяк, неадекватные подростки?



В церкви рассказали, как нужно реагировать на эту сатанинскую куклу и объяснили, что православным не стоит переживать, если они наткнулись на неё.

