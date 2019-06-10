Куклу с пентаграммой во лбу нашли в Ярославле: в церкви рассказали, что значит страшная находка

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Странную оккультную вещь нашли в Ярославле читатели 76.RU
Куклу нашли в лесу в Красноперекопском районе
Куклу в рваном платье и с раскрашенным белым лицом со зверскими глазами, красными губами, пентаграммой во лбу и какими-то ещё оккультными символами усадили в Ярославле в лесопарковой зоне, где часто прогуливаются горожане.
— Мы гуляли в лесу в Красноперекопском районе за перекрёстком Гагарина и Нефтяников, где идёт дорога к НПЗ, и наткнулись на такой ужас, — рассказала читательница 76.RU Светлана Морозова. — Кто это сделал: маньяк, неадекватные подростки?
В церкви рассказали, как нужно реагировать на эту сатанинскую куклу и объяснили, что православным не стоит переживать, если они наткнулись на неё.
— Идол в мире — ничто, — пояснил настоятель храма Богоявления и член богословской комиссии Ярославской епархии Александр Сатомский. — Для христианина, который живёт правильной жизнью, соблюдает заповеди и ищет единение с Богом, такие вещи ничтожны и не имеют никакого значения, а также не влияют на его жизнь.
А вот мирские структуры всерьёз заинтересовались странной находкой.
— По этой информации проводится проверка, — сообщила руководитель пресс-службы управления МВД России по Ярославской области Марина Кокуева.
В прошлом году в Ярославле активисты обнаружили за Волгой в сосновом бору неподалёку от Прусовских карьеров подозрительный вигвам. Пятиметровый шалаш стоял среди сосен чуть в стороне от троп, по которым ходят толпы людей. Внимание привлекла странная табличка — у входа в шалаш было написано, что здесь находится министерство радости сатаны.
В прошлом году в Ярославле нашли странный шалаш с табличкой «министерство сатаны»
Тогда наши журналисты выясняли, что это за шалаш, и мы писали подробнее об этом. После публикации городские власти снесли так называемое министерство сатаны.
Видимо Полиции заниматься больше не чем, все преступления раскрыты. Будут искать создателя сей куклы. Смешно так-то....