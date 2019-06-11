«Нам сны про него снятся»: в Ярославле девушка уже 1,5 месяца разыскивает старшего брата

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Что о нём известно
Алексея не видели после 26 апреля
Фото: Вера Степанова
25-летний Алексей Степанов пропал уже 1,5 месяца назад. В редакцию 76.RU обратилась его младшая сестра Вера.
— Прошло уже полтора месяца, но ни от волонтёров, ни от полиции нет никаких вестей, — рассказала девушка. — Я уже не знаю, что делать. Он спиртным не злоупотреблял, не курил, наркотики в жизни не пробовал. Он доверчивый слишком, мог и с компанией плохой связаться.
Алексей перестал выходить на связь с родственниками 26 апреля. Вера рассказала, что в тот день он получил на работе аванс.
— Он получил аванс, вышел со стройки, где работал разнорабочим, а домой не приехал, — говорит Вера. — Хотя я его просила принести денег — надо было купить смесь для ребёнка — его племянника. Он обещал, но не пришёл. Куда обращаться, если никто нам ничего не говорит? Это ужас, мы не знаем, что делать. Нам сны всякие про него снятся.
Алексей Степанов пропал в Заволжском районе. На вид ему 24–26 лет. Рост 180 сантиметров, глаза зелёные, волосы коричневые, были коротко стриженные, но за время после его пропажи могли и отрасти. Мужчина был одет в ярко-синюю болоньевую куртку с капюшоном, черный спортивный костюм с тремя белыми полосками и ярко-синие кроссовки.
Всех, кто видел Алексея после 26 апреля, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102 или 112 или на горячую линию поискового отряда «ЯрСпас».
Еще одного пропавшего в апреле мужчину разыскивают под Рыбинском. 82-летний охотник пошёл в домик в лесу и исчез.
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