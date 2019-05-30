В Ярославской области появился понтонный мост для автомобилей

В Некрасовском районе Ярославской области проложили понтонный мост через реку Солоница. Он станет заменой для автомобилистов во время ремонта основного моста и свяжет три посёлка с одного берега с районным центром.

— Этот временный мост свяжет три поселка, расположенные на левом берегу реки Солоницы, с районным центром, обеспечит оказание неотложной медицинской помощи и передвижение пожарных, школьного автобуса и личных автомобилей, — рассказал заместитель губернатора Андрей Шабалин. — На правом берегу проживают более 8 тысяч человек. Благодарю жителей за терпение.

