30 мая четверг
СЕЙЧАС +20°С
usd 64.91
eur 72.41
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
usd 64.91
eur 72.41
Город

В Ярославской области появился понтонный мост для автомобилей

Его проложили через реку Солоница

Поделиться

539
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Первыми по ней проехали военные машины 

Фото: правительство Ярославской области

В Некрасовском районе Ярославской области проложили понтонный мост через реку Солоница. Он станет заменой для автомобилистов во время ремонта основного моста и свяжет три посёлка с одного берега с районным центром. 

— Этот временный мост свяжет три поселка, расположенные на левом берегу реки Солоницы, с районным центром, обеспечит оказание неотложной медицинской помощи и передвижение пожарных, школьного автобуса и личных автомобилей, — рассказал заместитель губернатора Андрей Шабалин. — На правом берегу проживают более 8 тысяч человек. Благодарю жителей за терпение. 

Первыми по переправе пустили военные машины 38-й железнодорожной бригады, специалисты которой укладывали мост длиной почти 160 метров. Грузоподъёмность плавучего моста чуть больше 100 тонн. Основной мост через Солоницу закрыли на ремонт, к работам приступили ещё в прошлом году. На его восстановление уйдёт 40 миллионов рублей. 

Два года назад на реке открывали плавучий мост только для пешеходов.

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

мостремонт моста

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

гость
30 мая 2019 в 14:42

хм...
какая скользкая фраза:
...уйдет 40 миллионов...
боюсь, что, она, станет пророческой...
впрочем, удивить этим или вызвать правильную реакцию, у того кто долго живет в России, уже невозможно...
а жаль.