В Ярославской области появился понтонный мост для автомобилей

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Его проложили через реку Солоница
Первыми по ней проехали военные машины
В Некрасовском районе Ярославской области проложили понтонный мост через реку Солоница. Он станет заменой для автомобилистов во время ремонта основного моста и свяжет три посёлка с одного берега с районным центром.
— Этот временный мост свяжет три поселка, расположенные на левом берегу реки Солоницы, с районным центром, обеспечит оказание неотложной медицинской помощи и передвижение пожарных, школьного автобуса и личных автомобилей, — рассказал заместитель губернатора Андрей Шабалин. — На правом берегу проживают более 8 тысяч человек. Благодарю жителей за терпение.
Первыми по переправе пустили военные машины 38-й железнодорожной бригады, специалисты которой укладывали мост длиной почти 160 метров. Грузоподъёмность плавучего моста чуть больше 100 тонн. Основной мост через Солоницу закрыли на ремонт, к работам приступили ещё в прошлом году. На его восстановление уйдёт 40 миллионов рублей.
Два года назад на реке открывали плавучий мост только для пешеходов.