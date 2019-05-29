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Город

В Ярославле судебные приставы на свадьбе разоблачили женихов

Работники службы отправились в ЗАГСЫ и роддом

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Некоторые невесты даже не догадывались, что их женихи должны платить алименты

Фото: Александра Савельева

Ярославские судебные приставы отправились в ЗАГСы и роддома города. Перед Днём защиты детей в службе решили провести необычную акцию. 

— Сейчас у нас насчитывается свыше тысячи исполнительных производств о взыскании алиментных платежей, об определении порядка общения родителей с ребенком, — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области. — Мы решили провести информационную акцию на начальных этапах создания семьи и рождения ребенка: с невестой и женихом — в момент подачи заявления о заключении брака в ЗАГСе, с молодыми родителями — в момент их первой встречи с родившимся ребенком. 

После беседы приставы подарили молодым мама значки

Фото: судебные приставы

В ЗАГСе проверили, нет ли у женихов и невест долгов. 

— В Ярославле нередко девушки только после замужества узнают, что их избранник обязан платить алименты, — говорят в ведомстве.

Вторая группа приставов в перинатальном центре побеседовали с молодыми родителями и подарили им значки «Любящая и заботливая мама» и «Любящий и заботливый папа». Приставы надеются, что это мотивирует родителей заботиться о детях, любить их и оставаться для своих малышей самыми лучшими.

— Зная о тяготах одиночного воспитания ребенка, о негативном отношении общества к нерадивым родителям и о разводах, есть шанс, что многие задумаются и ответственно отнесутся к свои родительским обязанностям, — сказали приставы.

В Ярославской области не только мужчины забывают платить алименты детям. Приставы назвали районы области, в которых живёт больше всего мам-кукушек, и составили необычную карту.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

детиприставыалиментысвадьба

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
29 мая 2019 в 10:05

скоро и в сортире не присядешь...вылезет оттуда РУКА...
ДОЛЖООООК!!!!!

Гость
29 мая 2019 в 11:06

А кого, кого разоблачили то??? У кого на свадьбе приставы погуляли?