В Ярославле судебные приставы на свадьбе разоблачили женихов

— Сейчас у нас насчитывается свыше тысячи исполнительных производств о взыскании алиментных платежей, об определении порядка общения родителей с ребенком, — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области. — Мы решили провести информационную акцию на начальных этапах создания семьи и рождения ребенка: с невестой и женихом — в момент подачи заявления о заключении брака в ЗАГСе, с молодыми родителями — в момент их первой встречи с родившимся ребенком.

Ярославские судебные приставы отправились в ЗАГСы и роддома города. Перед Днём защиты детей в службе решили провести необычную акцию.

В ЗАГСе проверили, нет ли у женихов и невест долгов.

— В Ярославле нередко девушки только после замужества узнают, что их избранник обязан платить алименты, — говорят в ведомстве.

Вторая группа приставов в перинатальном центре побеседовали с молодыми родителями и подарили им значки «Любящая и заботливая мама» и «Любящий и заботливый папа». Приставы надеются, что это мотивирует родителей заботиться о детях, любить их и оставаться для своих малышей самыми лучшими.



— Зная о тяготах одиночного воспитания ребенка, о негативном отношении общества к нерадивым родителям и о разводах, есть шанс, что многие задумаются и ответственно отнесутся к свои родительским обязанностям, — сказали приставы.



В Ярославской области не только мужчины забывают платить алименты детям. Приставы назвали районы области, в которых живёт больше всего мам-кукушек, и составили необычную карту.