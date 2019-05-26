Ярославец отчитал высокопоставленных чиновников за плохой ремонт двора

Староста дома Илья Михайлов высказал своё недовольство властям через интернет
Фото: Илья Михайлов
В Ярославле продолжается ремонт дворов по программе «Решаем вместе!». И снова в месте, куда зашли по этой программе рабочие, — скандал. Староста дома № 53 по улице Победы Илья Михайлов отчитал высокопоставленных чиновников за то, что творится у него под окнами. Мужчина написал пост с вопросами в социальной сети Facebook и отметил в публикации губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, мэра Ярославля Владимира Волкова и главу территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Александра Трудоношина.
— Уважаемый Дмитрий Миронов, разрешите обратиться к вам по вопросу связанного с вашим именем проекта «Решаем вместе» (проект «Решаем вместе» — губернаторская программа. — Прим. ред.), сотрудники которого «только оказывают услуги по консультированию и собирают протоколы», — объяснил своё видение происходящего у себя во дворе Илья Михайлов. — Заказчиком работ является мэрия города Ярославля в лице её руководителя Владимира Волкова, которая только разрабатывает проекты и разыгрывает контракты, контроль за исполнением которых ведет администрация Кировского и Ленинского районов Ярославля в лице её руководителя Александра Васильевича Трудоношина. Уважаемые господа, поскольку коммуникация между всеми вашими организациями сильно нарушена, все ответы сильно разнятся, а также получить какие-либо вменяемые ответы на вопросы у конкретных исполнителей не представляется возможным, задаю вопросы лично вам:
- Как так получилось, что по проекту благоустройства двух домов затронули придомовую территорию третьего, не спросив мнения жителей? Можно ли получить какой-нибудь более вменяемый ответ кроме «Эээ, там сильно разбито было»?
- Как осуществляется контроль за ведением работ, если размер участка, подлежащего асфальтированию, 7 метров, а от места среза до бордюра — 6,43, 67 см — в условиях узких дворов — это такая допустимая погрешность что ли?
- Все работы начаты были 8 мая, 15 мая всё встало по причине того, что в другом месте, может быть, будет работать водоканал. У кого можно узнать сроки проведения и окончания работ? Кроме «31 августа заканчивается контракт», и когда водоканал, может быть, начнёт работы?
- Из-за ремонта дворов двух домов страдают ещё четыре дома. Можно ли привести в надлежащий вид хотя бы единственную дорогу во двор, не дожидаясь окончания работ водоканала в 200 метров отсюда?
- Как так получилось, что жители домов № 84 и 86 по Большой Октябрьской «нарешали вместе» себе двор без единого паковочного кармана с шириной проезжего участка в 5,9 метра? По факту ещё меньше.
- Когда у нас будут проводиться работы не по принципу «так удобно подрядчику и хорошо заказчику», а для жителей, ради которых в декларируемых целях это все и затевалось?
Чиновники ничего не ответили автору публикации в Facebook, но после этого поста в социальной сети работы во дворе возобновились.
Месяц назад в Ярославле школьник отругал чиновников за плохую дорогу. И его услышали. А в прошлом году пенсионерка с Резинотехники так ловко наорала на мэра, что двор у неё преобразился до такой степени, каким никогда не был.