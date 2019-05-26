Ярославец отчитал высокопоставленных чиновников за плохой ремонт двора

В Ярославле продолжается ремонт дворов по программе «Решаем вместе!». И снова в месте, куда зашли по этой программе рабочие, — скандал. Староста дома № 53 по улице Победы Илья Михайлов отчитал высокопоставленных чиновников за то, что творится у него под окнами. Мужчина написал пост с вопросами в социальной сети Facebook и отметил в публикации губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, мэра Ярославля Владимира Волкова и главу территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Александра Трудоношина.

— Уважаемый Дмитрий Миронов, разрешите обратиться к вам по вопросу связанного с вашим именем проекта «Решаем вместе» (проект «Решаем вместе» — губернаторская программа. — Прим. ред .), сотрудники которого «только оказывают услуги по консультированию и собирают протоколы», — объяснил своё видение происходящего у себя во дворе Илья Михайлов. — Заказчиком работ является мэрия города Ярославля в лице её руководителя Владимира Волкова, которая только разрабатывает проекты и разыгрывает контракты, контроль за исполнением которых ведет администрация Кировского и Ленинского районов Ярославля в лице её руководителя Александра Васильевича Трудоношина. Уважаемые господа, поскольку коммуникация между всеми вашими организациями сильно нарушена, все ответы сильно разнятся, а также получить какие-либо вменяемые ответы на вопросы у конкретных исполнителей не представляется возможным, задаю вопросы лично вам:

Чиновники ничего не ответили автору публикации в Facebook, но после этого поста в социальной сети работы во дворе возобновились.



Месяц назад в Ярославле школьник отругал чиновников за плохую дорогу. И его услышали. А в прошлом году пенсионерка с Резинотехники так ловко наорала на мэра, что двор у неё преобразился до такой степени, каким никогда не был.