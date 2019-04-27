«По-моему, это не круто»: 15-летний школьник из Ярославля отругал власть за плохую дорогу

Армия критикующих власть за плохие дороги ярославцев пополнилась 15-летним школьником. У девятиклассника Климента Лозко есть большие претензии к участку на пересечении улиц Угличской и Белинского, где девятиклассник ездит на велосипеде каждый день и не по одному разу. Подросток хочет, чтобы кусок дороги отремонтировали, и он решил достучаться до чиновников через СМИ.



Школьник считает, что такие дороги — это не круто Фото: Климент Лозко

— Мне постоянно приходится наблюдать за тем, как машины, проезжая по этому участку дороги, замедляются до 5 км/ч, и едут на такой скорости пока не повернут. По-моему, это не круто, — рассказал сотрудникам редакции 76.RU Климент Лозко.

На этот участок дороги ругаются многие автомобилисты Фото: Климент Лозко