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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Город

«По-моему, это не круто»: 15-летний школьник из Ярославля отругал власть за плохую дорогу

Ребёнок решил достучатся до чиновников через СМИ

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Девятикласснику надоело ездить на велосипеде по ухабам

Фото: Климент Лозко, Михаил Контуев

Армия критикующих власть за плохие дороги ярославцев пополнилась 15-летним школьником. У девятиклассника Климента Лозко есть большие претензии к участку на пересечении улиц Угличской и Белинского, где девятиклассник ездит на велосипеде каждый день и не по одному разу. Подросток хочет, чтобы кусок дороги отремонтировали, и он решил достучаться до чиновников через СМИ.

Школьник считает, что такие дороги — это не круто

Фото: Климент Лозко

— Мне постоянно приходится наблюдать за тем, как машины, проезжая по этому участку дороги, замедляются до 5 км/ч, и едут на такой скорости пока не повернут. По-моему, это не круто, — рассказал сотрудникам редакции 76.RU Климент Лозко. 

На этот участок дороги ругаются многие автомобилисты

Фото: Климент Лозко

Недавно другую ярославскую дорогу обматерил на видео автомобилист. Сейчас там уже идёт ремонт.

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