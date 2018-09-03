В интернете пенсионерку прозвали «Нина Ивановна из Ярославля»

Эту энергичную женщину во дворе дома на Спартаковской улице знают все. Да что там во дворе — Нина Титова прославилась на всю страну, наорав на мэра Ярославля.



Кричала Нина Ивановна, конечно, не просто так — требовала ремонта двора. Мэр обещал зайти в её двор. Она кричала, что он не пройдёт. Владимир Слепцов шесть раз повторил, что подойдёт. Мем «Я подойду» смотрит теперь вся страна («У вас мэр поломался», — пишут). А мы поехали к Нине Ивановне — посмотреть, а толк-то от того, что он подошёл, есть?



После подхода мэра во дворе у Нины Титовой закипела работа

И как правильно надо орать на чиновника, чтобы решить свою проблему?



«Может, стоит и на губернатора прикрикнуть»



Во дворе Нины Ивановны — рабочие. Пенсионерка ими довольна, но не то чтобы уж очень.



— То, что делают — это хорошо. Но делать нужно нормально, — говорит. — Оставшиеся от деревьев коряги — спилить; столб — перенести в сторону, чтобы парковку сделать. И у подъездов нужно что-то делать, а то вся вода теперь туда потечёт и будет там стоять. Снова только говорят и говорят! Ливнёвку, конечно, сделали, но мы пока не знаем, как она будет работать.



Жительница Резинотехники дала мастер-класс, как наорать на чиновника

— Может, теперь накричать на губернатора? Или, чего уж мелочиться, на президента? Придут чиновники повыше рангом и доделают то, что мэр не может.



Идея пришлась по душе.



— Насчёт президента не знаю... Такие вопросы должны, наверное, решаться на месте, в области. Но губернатор тоже должен принимать меры. И раз так поступают — две недели не могут вопрос с переносом одного столба решить — может, стоит и на губернатора прикрикнуть. Я ему звонила много раз, хотела уже это сделать. Но меня с ним не соединяют. Но, если ремонт будет сделан плохо, я добьюсь, чтобы и он подошёл.



Мэр Ярославля Владимир Слепцов лично следит за работами во дворе на Спартаковской

— Ролик, где вы вступили в перепалку с главой города, разлетелся по всей стране. Вы теперь звезда?



— У меня интернета нет. Когда уже ролик разлетелся по соцсетям и его показали по телевизору, у меня стал разрываться телефон. Звонили и ярославские знакомые. и родственники из отдалённых городов: «Нин, ведь ты теперь звезда у нас!». Я им всем отвечала: «Я себя не выставляла. Я только подошла к мэру и попросила, чтобы мы жили нормально, а не как стадо баранов».



Слабо покричала



— И на улице узнают теперь?



— Да, постоянно. Пошла тут на рынок, а ко мне начинают люди подходить: «Нина Ивановна, здравствуйте. Как там ремонт идёт?». Я ещё и шучу: «Зря надела ту кофту, в которой попала на видео». А мне отвечают: «Мы вас теперь в любой кофте узнаем».



Не всё идеально — у пенсионерки остались претензии к ремонту двора

— Хвалят? Завидуют?



— По-разному. Кто-то хвалит, а кто-то ругает. Некоторые думают, что я себе дорогу во власть пробиваю. А я — пенсионер, мне 70 лет. Я просто жить нормально в своём дворе хочу, а не существовать. Не хочу ни в депутаты, ни в чиновники. И мэр может быть спокойным — на его место тоже не собираюсь. Ну и бывает, подходят и говорят — ремонт-то плохой. Слабо покричала.



— Теперь половина города хочет, чтобы мэр и к ним подошёл. Чтобы их дворы тоже в порядок привели. И наорать готовы. Но не все умеют. Спасайте, помогайте — как правильно на него надо накричать, чтобы подошёл?



— Я не сразу на него стала кричать. Сначала он перешёл на высокие тона, и я тоже перешла. В этом мы оба не правы, что перешли на такие тона. А потом надо сказать: «Я на тебя нажалуюсь тем, кто повыше тебя!».

Видео с мэром и Ниной Титовой лихо разлетелось по интернету

С чего всё началось



Жительница Резинотехники увидела мэра, когда тот инспектировал ремонт дороги на улице Панфилова. Она подошла к свите чиновников и стала обвинять мэра во всех бедах, и потребовала, чтобы он заглянул к ней во двор. Владимир Слепцов вспылил, начал твердить «Я подойду». И в итоге подошёл. А видео диалога Нины Титовой с главой города, которое сняли корреспонденты 76.ru, стало всероссийским мемом. Хроника развития этой истории.

