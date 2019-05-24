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Город

«Этим занимаются органы»: депутат облдумы прокомментировал видео с отборным матом на планёрке

Запись с эмоциональными криками приписывают представителю Ярославской областной думы

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Депутат Андрей Щенников отрицает свою причастность к видео

Фото: Ярославская областная дума

Второй день по Сети ходит видео с записью отборной ругани на планёрке в частной фирме. По голосу слышно разъярённого начальника, который разговаривает уже только матом. Ему в ответ слабо пытаются оправдаться сотрудники. Запись приписывают депутату Ярославской областной думы Андрею Щенникову, который работает на постоянной основе, то есть за зарплату, а значит, не имеет права заниматься бизнесом. А в комментариях значится, что он отчитывает сотрудников своей фирмы.

Мы дозвонились до депутата, чтобы узнать его реакцию на видео.

— Андрей Николаевич, здравствуйте. Вы видели видео с планёрки, которое ходит по Сети?

— Пусть ходит всякая фигня, ерунду выкладывают. Какому нормальному человеку такое в голову придет.

— То есть это не у вас так планёрки проходят?

— Какие планёрки? Я депутат на постоянной основе. Этим занимаются органы сейчас.

— Вы подали заявление?

— А вам зачем это знать? Это моё личное дело. Много чего на заборе написано, это же не значит, что это правда. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

депутат

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
24 мая 2019 в 22:24

Давно пора компетентным Органам проверить всех Избранников на их "многоликость" т.е. совмещение депутатства с завуалированным Бизнесом ! А то до смешного доходит, что их Жёны-домохозяйки имеют годовые доходы в десятки раз больше Мужей-депутатов.