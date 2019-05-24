«Этим занимаются органы»: депутат облдумы прокомментировал видео с отборным матом на планёрке

Второй день по Сети ходит видео с записью отборной ругани на планёрке в частной фирме. По голосу слышно разъярённого начальника, который разговаривает уже только матом. Ему в ответ слабо пытаются оправдаться сотрудники. Запись приписывают депутату Ярославской областной думы Андрею Щенникову, который работает на постоянной основе, то есть за зарплату, а значит, не имеет права заниматься бизнесом. А в комментариях значится, что он отчитывает сотрудников своей фирмы.

Мы дозвонились до депутата, чтобы узнать его реакцию на видео.

— Андрей Николаевич, здравствуйте. Вы видели видео с планёрки, которое ходит по Сети?

— Пусть ходит всякая фигня, ерунду выкладывают. Какому нормальному человеку такое в голову придет.



— То есть это не у вас так планёрки проходят?



— Какие планёрки? Я депутат на постоянной основе. Этим занимаются органы сейчас.



— Вы подали заявление?



— А вам зачем это знать? Это моё личное дело. Много чего на заборе написано, это же не значит, что это правда.

