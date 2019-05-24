Ярославец разом выплатил 140 штрафов, чтобы улететь в отпуск

Молодой ярославец запланировал отдых за рубежом. Но, как выяснилось, «нагонял» штрафов на 95 тысяч рублей. В общей сложности за молодым ярославцем числилось 140 неоплаченных штрафов ГИБДД.



Многие нарушители ПДД к судебным приставам не спешат. Но этого должника долго ждать не пришлось. Арестовали банковский счет, запретили выезд за пределы России. Буквально через несколько дней молодой человек пришел к сотрудникам ведомства и оплатил все 140 штрафов разом, испугавшись того, что его «развернут» при пересечении границы.

