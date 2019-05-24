Ярославец разом выплатил 140 штрафов, чтобы улететь в отпуск

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Сколько тысяч задолжал мужчина
Мужчину не пускали в другую страну
Молодой ярославец запланировал отдых за рубежом. Но, как выяснилось, «нагонял» штрафов на 95 тысяч рублей. В общей сложности за молодым ярославцем числилось 140 неоплаченных штрафов ГИБДД.
Многие нарушители ПДД к судебным приставам не спешат. Но этого должника долго ждать не пришлось. Арестовали банковский счет, запретили выезд за пределы России. Буквально через несколько дней молодой человек пришел к сотрудникам ведомства и оплатил все 140 штрафов разом, испугавшись того, что его «развернут» при пересечении границы.
— Граждане, которые регулярно нарушают Правила дорожного движения и, соответственно, накапливают штрафы ГИБДД, все чаще стали спешить на прием к судебным приставам. Нарушители понимают, что в отношении них будут приняты ограничительные меры, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.
А этого должника, жителя Ярославской области, приставы отыскали за несколько тысяч километров от дома. Он жил в Южной Корее и не собирался выплачивать кредит. Как его вычислили.
Полина Грач