Прокуратура выяснила, как ярославские рестораны и магазины на самом деле хранят продукты

Ярославцы, будьте начеку, когда отправляетесь поужинать в любимый ресторан. К сожалению, далеко не все рестораторы добросовестно ведут свой бизнес. Так, в одном известном и крупном сетевом ресторане, расположенном за Волгой на проспекте Машиностроителей (у рынка), нашли серьёзные нарушения.



— Собственник ресторана неправильно хранил мясо. Во-первых, оно лежало не в холодильнике, а стояло в лотке на полу. Кроме того, мясо лежало по соседству с другими продуктами, впитывая их запах. Тем самым нарушались вкусовые качества продукта, — рассказали в прокуратуре Заволжского районе.