Прокуратура выяснила, как ярославские рестораны и магазины на самом деле хранят продукты

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Какие нарушения нашли
Владелец ресторана оштрафован
Ярославцы, будьте начеку, когда отправляетесь поужинать в любимый ресторан. К сожалению, далеко не все рестораторы добросовестно ведут свой бизнес. Так, в одном известном и крупном сетевом ресторане, расположенном за Волгой на проспекте Машиностроителей (у рынка), нашли серьёзные нарушения.
— Собственник ресторана неправильно хранил мясо. Во-первых, оно лежало не в холодильнике, а стояло в лотке на полу. Кроме того, мясо лежало по соседству с другими продуктами, впитывая их запах. Тем самым нарушались вкусовые качества продукта, — рассказали в прокуратуре Заволжского районе.
В итоге собственнику ресторана пришлось заплатить штраф три тысячи рублей.
Также прокуратура Заволжского района нашла нарушения в продуктовом магазине на улице Шевелюха. Лотки с курицей хранились не в холодильниках, а на столах, а у вареников, сырников и пельменей вообще отсутствовали этикетки с указанием сроков годности и информацией о производителе.
В отношении предпринимателя возбудили дела об административном правонарушении.