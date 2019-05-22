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Город

Прокуратура выяснила, как ярославские рестораны и магазины на самом деле хранят продукты

Какие нарушения нашли

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Владелец ресторана оштрафован

Фото: Александра Савельева

Ярославцы, будьте начеку, когда отправляетесь поужинать в любимый ресторан. К сожалению, далеко не все рестораторы добросовестно ведут свой бизнес. Так, в одном известном и крупном сетевом ресторане, расположенном за Волгой на проспекте Машиностроителей (у рынка), нашли серьёзные нарушения.

— Собственник ресторана неправильно хранил мясо. Во-первых, оно лежало не в холодильнике, а стояло в лотке на полу. Кроме того, мясо лежало по соседству с другими продуктами, впитывая их запах. Тем самым нарушались вкусовые качества продукта, — рассказали в прокуратуре Заволжского районе.

В итоге собственнику ресторана пришлось заплатить штраф три тысячи рублей.

Также прокуратура Заволжского района нашла нарушения в продуктовом магазине на улице Шевелюха. Лотки с курицей хранились не в холодильниках, а на столах, а у вареников, сырников и пельменей вообще отсутствовали этикетки с указанием сроков годности и информацией о производителе.

В отношении предпринимателя возбудили дела об административном правонарушении.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

ресторанмагазинпродукты

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КОММЕНТАРИИ (1)

Аркадий
22 мая 2019 в 17:03

ТРИ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ! да на эти деньги можно себе подворье купить или поместье в 200 душ, шубу, да еще и на перстень останется!