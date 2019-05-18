Роспотребнадзор: треть клещей в Ярославской области заражены боррелиозом

Неутешительные цифры приводит управление Роспотребнадзора по Ярославской области. С начала сезона клещи покусали уже 2000 человек. К счастью, случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрировано.





— В апреле-июне активность клещей на всех территориях нашей области максимальная. По данным мониторинга 33% клещей, доставленных населением в лаборатории, заражены боррелиями, — сообщают в управлении Роспотребнадзора России по Ярославской области.



В 2018 году было больше обращений. Возможно, ярославцы стали чаще соблюдать элементарные правила: проверять одежду и тело после похода в лес и обрабатывать одежду репеллентами.



Куда нести снятого клеща:

