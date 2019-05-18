Роспотребнадзор: треть клещей в Ярославской области заражены боррелиозом

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Как обезопасить себя и родных и куда нести паразита
Самым надежным способом защиты является вакцинация
Неутешительные цифры приводит управление Роспотребнадзора по Ярославской области. С начала сезона клещи покусали уже 2000 человек. К счастью, случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрировано.
— В апреле-июне активность клещей на всех территориях нашей области максимальная. По данным мониторинга 33% клещей, доставленных населением в лаборатории, заражены боррелиями, — сообщают в управлении Роспотребнадзора России по Ярославской области.
В 2018 году было больше обращений. Возможно, ярославцы стали чаще соблюдать элементарные правила: проверять одежду и тело после похода в лес и обрабатывать одежду репеллентами.
Куда нести снятого клеща:
В Ярославле
Адрес: ул. Войнова, 1 или Загородный сад, 11, к. 3.
С понедельника по воскресенье с 8:00 до 17:00.
Телефон: 73–36–42.
В Рыбинске
Адрес: ул. Солнечная, 39.
С понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30, суббота с 8:00 до 13:00.
Телефон: 55–12–88.
В Ростове
Адрес: Перовский переулок, 19.
Телефон: 8 (48536) 62–54–3.
С понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00, суббота-воскресенье с 9:00 до 12:00.
Возможно, после этого материала вы окончательно убедитесь, что прививку от энцефалита нужно делать. Пять историй людей, которые годами борются за жизнь, переболев клещевым энцефалитом. Но кого-то болезнь лишила жизни.