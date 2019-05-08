«Ущерб — более 60 тысяч рублей»: ярославцы пожаловались на соседа, который покалечил их автомобили

Странное видео выложили в соцсеть жители дома № 71 на проспекте Фрунзе. На нём мужчина ведёт себя очень необычно. Он разгуливает по двору и пинает припаркованные автомобили. Инцидент произошёл поздней ночью в выходные, 4 мая.



— Пьяный наркоман из этого же дома пинал машины, которые стояли в ряд. В результате оценки экспертов ущерб некоторым машинам составил более 60 тысяч рублей, — написала жительница дома Светлана Трифанова. Завтра Светлана получит результаты экспертизы. Её автомобиль тоже пострадал. По предварительным данным, ущерб составил более 30 тысяч рублей.

В конце концов на звук сигнализации вышли владельцы автомобилей. Мужчина, не стесняясь, продолжал пинать иномарки. Через несколько минут приехала полиция. На этом видео заканчивается.