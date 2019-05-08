«Ущерб — более 60 тысяч рублей»: ярославцы пожаловались на соседа, который покалечил их автомобили

Узнайте больше об авторах 76.RU!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!
Странный поступок мужчины попал на камеры
Автор поста считает, что мужчина находился под действием наркотиков
Странное видео выложили в соцсеть жители дома № 71 на проспекте Фрунзе. На нём мужчина ведёт себя очень необычно. Он разгуливает по двору и пинает припаркованные автомобили. Инцидент произошёл поздней ночью в выходные, 4 мая.
— Пьяный наркоман из этого же дома пинал машины, которые стояли в ряд. В результате оценки экспертов ущерб некоторым машинам составил более 60 тысяч рублей, — написала жительница дома Светлана Трифанова.
Завтра Светлана получит результаты экспертизы. Её автомобиль тоже пострадал. По предварительным данным, ущерб составил более 30 тысяч рублей.
В конце концов на звук сигнализации вышли владельцы автомобилей. Мужчина, не стесняясь, продолжал пинать иномарки. Через несколько минут приехала полиция. На этом видео заканчивается.
По словам местных жителей, этот мужчина не самый лучший сосед. В его квартире часто раздаются громкие звуки. Сейчас полиция его отпустила, он находится дома.
— Извиняться он даже не собирается, а по поводу выплаты материального ущерба полиция сказала, что он нигде не работает и рассчитывать не на что, — рассказала Светлана.
В последнее время у ярославцев появилось дикое желание портить чужие автомобили. Недавно двое парней прыгали по крышам припаркованных автомобилей. Их сумасшедший поступок попал на камеру.