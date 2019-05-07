У ярославских лошадей проверили паспорта. И нашли нелегалов

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Рейд прошёл в центре города
Владельцев животных ждал не очень приятный сюрприз
В центре Ярославля проверили паспорта и другие документы у лошадей. Рейд сотрудники администрации устроили вместе с полицией. Внимание привлекли лошади, которые катают людей на улице Свободы у ТЮЗа.
И некоторые лошади оказались нелегалами — у трёх не было ветеринарных паспортов. Владельцам животных выписали административные протоколы.
— Подобные рейды будут проходить регулярно, — заявила замглавы администрации Кировского и Ленинского районов Альфия Воропай.
Чиновники пытаются добиться того, чтобы лошади не ходили по городу, как им вздумается — к месту развлечений их должны привозить на транспорте. И заниматься ими могут только взрослые, дети не должны водить лошадей.
А недавно за наездницами и вовсе устроили погоню. За теми самыми, что катают на своих питомцах детвору. Ярославцы стали свидетелями того, как полицейские пытались поймать девчонок.