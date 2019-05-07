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Город

У ярославских лошадей проверили паспорта. И нашли нелегалов

Рейд прошёл в центре города

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Владельцев животных ждал не очень приятный сюрприз

Фото: мэрия Ярославля

В центре Ярославля проверили паспорта и другие документы у лошадей. Рейд сотрудники администрации устроили вместе с полицией. Внимание привлекли лошади, которые катают людей на улице Свободы у ТЮЗа.


И некоторые лошади оказались нелегалами — у трёх не было ветеринарных паспортов. Владельцам животных выписали административные протоколы. 


— Подобные рейды будут проходить регулярно, — заявила замглавы администрации Кировского и Ленинского районов Альфия Воропай. 


Чиновники пытаются добиться того, чтобы лошади не ходили по городу, как им вздумается — к месту развлечений их должны привозить на транспорте. И заниматься ими могут только взрослые, дети не должны водить лошадей. 

А недавно за наездницами и вовсе устроили погоню. За теми самыми, что катают на своих питомцах детвору. Ярославцы стали свидетелями того, как полицейские пытались поймать девчонок.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

лошади

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