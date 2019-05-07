У ярославских лошадей проверили паспорта. И нашли нелегалов

В центре Ярославля проверили паспорта и другие документы у лошадей. Рейд сотрудники администрации устроили вместе с полицией. Внимание привлекли лошади, которые катают людей на улице Свободы у ТЮЗа.



И некоторые лошади оказались нелегалами — у трёх не было ветеринарных паспортов. Владельцам животных выписали административные протоколы.



— Подобные рейды будут проходить регулярно, — заявила замглавы администрации Кировского и Ленинского районов Альфия Воропай.



Чиновники пытаются добиться того, чтобы лошади не ходили по городу, как им вздумается — к месту развлечений их должны привозить на транспорте. И заниматься ими могут только взрослые, дети не должны водить лошадей.