«Когда бытовое хамство стало нормой?» Колонка ярославны о том, почему мы так любим осуждать других

Узнайте больше об авторах 76.RU!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!
Юлия рассказала, что делает, когда на нее нападает злость
История загоревшегося самолёта в Шереметьево породила множество разговоров. Когда первый шок прошёл, в соцсетях начали обсуждать поведение спасавшихся пассажиров и осуждать тех, кто хватал свои сумки и чемоданы, пока другие погибали. С осуждением мы сталкиваемся каждый день — сидя в соцсетях, очень легко клеймить всех подряд, развешивая ярлыки и думая: «Вот я бы никогда...» Откуда это в нас? Надо ли с этим бороться и как — в колонке нашего автора Юлии Беляниной.
Один из очень важных навыков, который приходит в среднем, скажем так, возрасте, — не осуждать.
Сейчас ещё время такое, когда начинается «вы должны праздновать так», «вы должны делать то-то», «молись и кайся» и вот это вот все.
Самое главное, что мы все должны — это перестать учить окружающих, как им жить, носить пилотки или нет, радоваться или грустить. Только в этом случае, если мы просто заткнемся каждый раз, когда нам захочется кого-то агрессивно осудить или научить жизни, у нас будет шанс научиться понимать друг друга и даже, может быть, договариваться.
Если бы каждый раз, когда люди лезут на броневичок с обличительной речью, они бы сажали деревья, пустыни исчезли бы с лица земли.
Оставьте ради бога в покое окружающих. Подумайте о себе и о том, что вы делаете (или не делаете). В комментариях у всех известных людей творится лютый адище — количество ненавистников и осуждающих зашкаливает. Откуда они берутся-то? Кто их всех покусал? Почему элементарное уважение выпало из базовых навыков этикета? Когда бытовое хамство стало нормой? Что вы, блин, там все курите, что вас так плющит?
Меня тоже иногда захлёстывает злоба. Но если я не в состоянии ее укротить до стадии, когда я могу вежливо высказаться, я молчу. Это даётся мне с трудом, и, к сожалению, показывать зубы иногда необходимо, чтобы люди не принимали доброту за слабость.
Но прежде чем кого-то за что-то осудить, лучше подумать — а что хорошего вы сделали за день? За год? За всю жизнь? А что могли бы сделать?
Когда я думаю, что я могла бы сделать и не сделала, я понимаю, как много всего упущено, и на осуждение не остаётся времени.
Времени всегда не хватает.
У каждого своя война. Если вы не можете помочь тому, кто сражается, — проходите мимо. Вы ничего не знаете ни о нем, ни о его тяжелых боях.
А кому за что каяться и почему — не ваше дело.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции