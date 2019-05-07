«Когда бытовое хамство стало нормой?» Колонка ярославны о том, почему мы так любим осуждать других

История загоревшегося самолёта в Шереметьево породила множество разговоров. Когда первый шок прошёл, в соцсетях начали обсуждать поведение спасавшихся пассажиров и осуждать тех, кто хватал свои сумки и чемоданы, пока другие погибали. С осуждением мы сталкиваемся каждый день — сидя в соцсетях, очень легко клеймить всех подряд, развешивая ярлыки и думая: «Вот я бы никогда...» Откуда это в нас? Надо ли с этим бороться и как — в колонке нашего автора Юлии Беляниной. Один из очень важных навыков, который приходит в среднем, скажем так, возрасте, — не осуждать.



Сейчас ещё время такое, когда начинается «вы должны праздновать так», «вы должны делать то-то», «молись и кайся» и вот это вот все.

Самое главное, что мы все должны — это перестать учить окружающих, как им жить, носить пилотки или нет, радоваться или грустить. Только в этом случае, если мы просто заткнемся каждый раз, когда нам захочется кого-то агрессивно осудить или научить жизни, у нас будет шанс научиться понимать друг друга и даже, может быть, договариваться.

Если бы каждый раз, когда люди лезут на броневичок с обличительной речью, они бы сажали деревья, пустыни исчезли бы с лица земли.

Оставьте ради бога в покое окружающих. Подумайте о себе и о том, что вы делаете (или не делаете). В комментариях у всех известных людей творится лютый адище — количество ненавистников и осуждающих зашкаливает. Откуда они берутся-то? Кто их всех покусал? Почему элементарное уважение выпало из базовых навыков этикета? Когда бытовое хамство стало нормой? Что вы, блин, там все курите, что вас так плющит?

