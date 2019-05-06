В Ярославле жилой дом, в котором обрушилась стена, проверит Следственный комитет

После публикации об обрушении стены в жилом доме по улице Белинского в Ярославле Следственный комитет решил провести проверку. Следователи намерены найти ответственное лицо, которое, возможно, будут судить за халатность.



— По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.



Напомним, видео выложили в социальную сеть «ВКонтакте» 5 мая. Автор ролика пожаловалась, что на протяжении нескольких лет жителям двухэтажки приходится буквально выживать в опасном доме: его признали аварийным ещё в начале 2013 года.

