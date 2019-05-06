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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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В Ярославле жилой дом, в котором обрушилась стена, проверит Следственный комитет

По какой статье будут судить виновных

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В этом доме живут семьи с детьми и пожилыми людьми

Фото: Жесть Ярославль / Vk.com

После публикации об обрушении стены в жилом доме по улице Белинского в Ярославле Следственный комитет решил провести проверку. Следователи намерены найти ответственное лицо, которое, возможно, будут судить за халатность.

— По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

Напомним, видео выложили в социальную сеть «ВКонтакте» 5 мая. Автор ролика пожаловалась, что на протяжении нескольких лет жителям двухэтажки приходится буквально выживать в опасном доме: его признали аварийным ещё в начале 2013 года.

— В этом доме живут семьи с детьми, старые больные люди, — пишет в группе «Жесть Ярославль» автор видео. — Люди ходят в туалет в ведра, потому что боятся заходить в туалет и душ.

Трудно поверить, что в таких условиях вообще можно жить. Как рассказали в мэрии, дом будет полностью расселён лишь в 2024 году. До этого года люди могут обратиться в маневренный фонд за временным жильём.

Незавидная судьба и у жителей ещё одного «дома ужасов» в Ярославле. Недавно мы делали оттуда репортаж. Как годами живут люди без отопления, газа и даже воды.

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

аварийные дома

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