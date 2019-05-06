В Ярославле жилой дом, в котором обрушилась стена, проверит Следственный комитет

После публикации об обрушении стены в жилом доме по улице Белинского в Ярославле Следственный комитет решил провести проверку. Следователи намерены найти ответственное лицо, которое, возможно, будут судить за халатность.
— По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.
Напомним, видео выложили в социальную сеть «ВКонтакте» 5 мая. Автор ролика пожаловалась, что на протяжении нескольких лет жителям двухэтажки приходится буквально выживать в опасном доме: его признали аварийным ещё в начале 2013 года.
— В этом доме живут семьи с детьми, старые больные люди, — пишет в группе «Жесть Ярославль» автор видео. — Люди ходят в туалет в ведра, потому что боятся заходить в туалет и душ.
Трудно поверить, что в таких условиях вообще можно жить. Как рассказали в мэрии, дом будет полностью расселён лишь в 2024 году. До этого года люди могут обратиться в маневренный фонд за временным жильём.
Незавидная судьба и у жителей ещё одного «дома ужасов» в Ярославле. Недавно мы делали оттуда репортаж. Как годами живут люди без отопления, газа и даже воды.