Рядом с Ярославлем нашли опасный боевой снаряд

Предмет, похожий на снаряд, нашли в поле недалеко от деревни Сабельницы в Ярославской районе. Для его обследования приехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН. С помощью специального оборудования они установили, что находка является 85-миллиметровым артиллерийским снарядом.



— Снаряд представлял угрозу, поскольку на его корпусе имелись следы сильной коррозии, был поврежден взрыватель. Также установлено, что снаряд прошел канал ствола, — рассказали в Управлении Росгвардии по Ярославской области.

