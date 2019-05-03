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Город

Рядом с Ярославлем нашли опасный боевой снаряд

На место вызвали ОМОН

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Находка оказалась артиллерийским снарядом

Фото: Росгвардия

Предмет, похожий на снаряд, нашли в поле недалеко от деревни Сабельницы в Ярославской районе. Для его обследования приехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН. С помощью специального оборудования они установили, что находка является 85-миллиметровым артиллерийским снарядом.

— Снаряд представлял угрозу, поскольку на его корпусе имелись следы сильной коррозии, был поврежден взрыватель. Также установлено, что снаряд прошел канал ствола, — рассказали в Управлении Росгвардии по Ярославской области.

Опасный предмет сапёры уничтожили на месте.

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Елена Вахрушева

ТЕГИ

боевой снаряд

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