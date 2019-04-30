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    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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    8 апреля 2019

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Город

В Ярославле запретили жарить шашлыки: как надолго

В городе ввели особый противопожарный режим

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Теперь в самом Ярославле нельзя разводить костры ни в каком виде 

Фото: Александра Савельева

В Ярославле ввели особый противопожарный режим. Он начинается действовать с этого дня — 30 апреля до 31 мая. А это означает, что в это время на территории города запрещено разведение костров в любом виде, в частности, для приготовления шашлыка. 

Но это ещё не все запреты. 

— На период действия особого противопожарного режима на территории города запретить посещение лесов, въезд в них транспортных средств, разведение костров, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора в лесах и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ, промысловой, любительской и спортивной охоты в лесах на территории города, — уточняется в постановлении мэрии Ярославля. 

В этом году за нарушение противопожарной безопасности подняли штрафы до миллиона рублей

Также узнали, по каким правилам шашлык всё же можно пожарить

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

особый противопожарный режимшашлыки

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КОММЕНТАРИИ (2)

монах Тук
30 апр 2019 в 08:44

Вооо, давно пора... холопы должны сидеть дома, жрать "синьку" и пельмени мясо-растительные и смотреть -ТВ, где все хорошо и радостно - мы впереди, кругом враги, рост экономики и благосостояния, ну а бедные феодалы, будут жарить шашлыки, ловить рыбу и охотится, гонять на квадроциклах по лесам и полям, оберегая свои угодья, ну прямо как 500 лет назад...

Светлана Измайлова
30 апр 2019 в 10:47

ну а что правильно, нечего под ногами путаться и напоминать о своем существовании власть имущим... им то всё это дозволено - вырубать лес, строить коттеджи у рек, отгораживать не свою территорию.