В Ярославле запретили жарить шашлыки: как надолго

В Ярославле ввели особый противопожарный режим. Он начинается действовать с этого дня — 30 апреля до 31 мая. А это означает, что в это время на территории города запрещено разведение костров в любом виде, в частности, для приготовления шашлыка.

Но это ещё не все запреты.

— На период действия особого противопожарного режима на территории города запретить посещение лесов, въезд в них транспортных средств, разведение костров, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора в лесах и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ, промысловой, любительской и спортивной охоты в лесах на территории города, — уточняется в постановлении мэрии Ярославля.