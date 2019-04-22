Плакат-претензия не сработал: фонд капремонта ответил ярославцам, закатившим скандал из-за денег

В Ярославле разгорелся скандал между жителями многоэтажки на Московском проспекте и фондом капремонта. Люди заявили, что не смогли начать ремонт своего дома из-за того, что подрядчик не получил денег от фонда. Разбирательства переросли в публичную плоскость, когда на стене дома жильцы вывесили красный баннер со словами «Фонд капремонта, где наши деньги??? Прокуратура закрыла глаза?!» — Мы перешли на спецсчёт, — рассказали жители многоквартирного дома. — Подготовили документы и передали в региональный фонд для капремонта крыши. В течение месяца фонд должен был перевести аванс подрядчикам. Прошло три месяца, а денег по-прежнему нет.



И жителей дома услышали и в фонде, и в прокуратуре. Но денег подрядчику для проведения работ всё равно не дали. Мы дозвонились до фонда, чтобы узнать, в чём дело:

— Жители дома передали нам документы на оплату аванса, но срок проверки превысил нормативный на 7 дней, — объяснили в региональном фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов. — К сотруднику, допустившему просрочку, будут применены меры административного воздействия. Что касается проверки представленной документации, в доме планируется сделать частичный ремонт крыши. Капремонт фасада планируется сделать также частично, что противоречит действующему законодательству. Кроме того, сметы на работы составлены с многочисленными нарушениями, а общая сумма превышения примененных расценок составила более 200 тысяч рублей. Таким образом, по итогам проверки документы возвращены собственникам на доработку.

И жители дома на Московском проспекте оказались не единственными, кто столкнулся с подобным. Оказывается, за последний месяц более 30 пакетов документов по спецсчетам возвращены собственникам на доработку. В фонде капремонта сообщили, что восьми объектам документы будут направлены в прокуратуру для проверки.

