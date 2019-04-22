Плакат-претензия не сработал: фонд капремонта ответил ярославцам, закатившим скандал из-за денег

Жители открыто выразили возмущение
Фото: Анатолий Кузнецов
В Ярославле разгорелся скандал между жителями многоэтажки на Московском проспекте и фондом капремонта. Люди заявили, что не смогли начать ремонт своего дома из-за того, что подрядчик не получил денег от фонда. Разбирательства переросли в публичную плоскость, когда на стене дома жильцы вывесили красный баннер со словами «Фонд капремонта, где наши деньги??? Прокуратура закрыла глаза?!»
— Мы перешли на спецсчёт, — рассказали жители многоквартирного дома. — Подготовили документы и передали в региональный фонд для капремонта крыши. В течение месяца фонд должен был перевести аванс подрядчикам. Прошло три месяца, а денег по-прежнему нет.
И жителей дома услышали и в фонде, и в прокуратуре. Но денег подрядчику для проведения работ всё равно не дали. Мы дозвонились до фонда, чтобы узнать, в чём дело:
— Жители дома передали нам документы на оплату аванса, но срок проверки превысил нормативный на 7 дней, — объяснили в региональном фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов. — К сотруднику, допустившему просрочку, будут применены меры административного воздействия. Что касается проверки представленной документации, в доме планируется сделать частичный ремонт крыши. Капремонт фасада планируется сделать также частично, что противоречит действующему законодательству. Кроме того, сметы на работы составлены с многочисленными нарушениями, а общая сумма превышения примененных расценок составила более 200 тысяч рублей. Таким образом, по итогам проверки документы возвращены собственникам на доработку.
И жители дома на Московском проспекте оказались не единственными, кто столкнулся с подобным. Оказывается, за последний месяц более 30 пакетов документов по спецсчетам возвращены собственникам на доработку. В фонде капремонта сообщили, что восьми объектам документы будут направлены в прокуратуру для проверки.
— Причины возвратов самые разные: неправильно составлены протоколы, не предоставлены ни проекты, ни состав работ, ни сроки, — пояснили в фонде. — В некоторых домах объемы реально выполненных работ оказались значительно ниже заявленных. Превышение примененных расценок отмечается примерно в 30 процентах документов. Однако завышенные расценки не являются основанием для возврата документов. Исключение — завышения смет на крупные суммы, тогда проводится дополнительная проверка. Так, в доме по адресу улица Попова, 14 выявлено завышение стоимости капремонта более чем на 700 тысяч рублей, что равно годовому сбору этого дома. По данному факту фонд готовит документы для прокурорской проверки.
Более 60 пакетов документов оказались без значительных нарушений и в тот же день переданы на оплату. Ещё порядка 80 пакетов документов на окончательный расчет за уже выполненные подрядчиками работы остается на проверке.