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Город

В Ярославской области попался чиновник, который разрешил строить дома на территории древнего села

Подробности громкого дела

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«Селище "Клещино"» находится рядом с Плещеевым озером

Фото: Александра Савельева

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего бывшего главы Переславского района.

В 2017 году он выдал разрешение на строительство жилых домов на объекте культурного наследия федерального значения «Селище "Клещино"» Х-ХII веков. Дома построили, а само строительство нанесло большой урон, поскольку был уничтожен археологический культурный слой на части территории.

— Действия обвиняемого нарушили конституционные права каждого на доступ к культурным ценностям, а лично им нарушена его конституционная обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Кроме того, бывший глава Переславского района возместил ущерб. Следователи арестовали его имущество на сумму, равную сумме ущерба.

Когда в 2013 году этот объект признавали археологическим наследием, в документах было сказано, что под землёй до сих пор могут сохраняться важнейшие археологические артефакты. 

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застройкакультурное наследие

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КОММЕНТАРИИ (2)

111
19 апр 2019 в 14:46

урон, все дела, это понятно, но что то не верится мне,что эти памятники находились в надлежащем состоянии. Поди как парк Петропавловский в руинах и нафиг оно там нужно? Чинушу не оправдываю, но надоело на эти развалины глядеть и фасады обшарпанные

гость
19 апр 2019 в 14:38

тю....
с кем не поделился? кому, не выделили, кусочек заповедной землицы?
кто решил, таким образом, свести счеты с пенсионером от бюрократических войск?
с такой формулировкой, коя приведена в статье, сажать можно, да и нужно, все поголовье "госслужащих".