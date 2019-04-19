В Ярославской области попался чиновник, который разрешил строить дома на территории древнего села

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего бывшего главы Переславского района.

В 2017 году он выдал разрешение на строительство жилых домов на объекте культурного наследия федерального значения «Селище "Клещино"» Х-ХII веков. Дома построили, а само строительство нанесло большой урон, поскольку был уничтожен археологический культурный слой на части территории.

— Действия обвиняемого нарушили конституционные права каждого на доступ к культурным ценностям, а лично им нарушена его конституционная обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.