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Город

Обрушился грунт: кто отремонтирует обвал плитки у детской площадки в парке Ярославля

Обвал произошёл в сквере на проспекте Ленина

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Родители предупреждали друг друга об опасности, так как рядом гуляют маленькие дети 

Фото: Максим Шипунов 

В Ярославле в сквере 950-летия на проспекте Ленина обрушилась плитка. Образовался большой провал, в который ради безопасности прохожие воткнули длинные ветки, чтобы сделать место провала более заметным.

В мэрии города ответили, что ответственными за люк, находящийся рядом с провалом, является компания «Ростелеком», которая обязана устранить случившееся.

— Провал грунта произошел рядом с кабельной канализацией «Ростелекома» и частично затронул наши инженерные сооружения. Как социально ответственная компания мы устраним повреждение не только своих коммуникаций, но и прилегающего тротуара в течение суток. Причины обрушения грунта предстоит выяснить коммунальным службам города, — ответили нам в компании. 

Глубина ямы — больше метра

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ТЕГИ

ямадорожный провал

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КОММЕНТАРИИ (2)

левая варежка с правой ноги
17 апр 2019 в 13:56

кто сломал, тот пусть и делает. это госдеп и по подъездам ночами шарится и плитку он же ломает.

лучик добра
17 апр 2019 в 13:40

Причина одна - подмыв грунта из-за утечки воды, не ужели это трудно понять!!!??? все ждут когда туда кто ни будь провалится, сразу приедет аварийка, МЧС, скорая, полиция, новость покажут по ТВ, все наперебой будут выяснять как, да что... сегодня утром место провала накрыли куском бухты из под кабеля - "И так сойдет!"...