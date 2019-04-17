Обрушился грунт: кто отремонтирует обвал плитки у детской площадки в парке Ярославля

В Ярославле в сквере 950-летия на проспекте Ленина обрушилась плитка. Образовался большой провал, в который ради безопасности прохожие воткнули длинные ветки, чтобы сделать место провала более заметным.



В мэрии города ответили, что ответственными за люк, находящийся рядом с провалом, является компания «Ростелеком», которая обязана устранить случившееся.

— Провал грунта произошел рядом с кабельной канализацией «Ростелекома» и частично затронул наши инженерные сооружения. Как социально ответственная компания мы устраним повреждение не только своих коммуникаций, но и прилегающего тротуара в течение суток. Причины обрушения грунта предстоит выяснить коммунальным службам города, — ответили нам в компании.

