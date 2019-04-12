В Ярославле силовики и чиновники устроили на рынке масштабную облаву

Несколько подразделений полиции, прокуратуры, нацгвардии, налоговой и чиновники большой толпой приехали с проверкой на рынок Ленинского района на улице Белинского. Облаву на торговцев они назвали так: мероприятия «Антитеррор» и «Нелегал».
— Проверяли лиц, представляющих интерес для органов внутренних дел, автотранспорт и торговые точки, — сказал директор департамента территориальной безопасности мэрии города Ярославля Алексей Харьков. — При проверке выявлены три факта нарушения миграционного законодательства, пять административных правонарушений по линии ГИБДД, один случай несоблюдения правил торговли и 11 фактов нарушения требований налогового законодательства.
А вот террористов на рынке не оказалось, зато ревизоры нашли здесь двух человек, находящихся в розыске. В мэрии сказали, что это была первая масштабная проверка рынков, но далеко не последняя.
А ещё в Ярославле гаишники проверили маршрутчиков. Они вооружились люфтомером и проверяли пазики на конечной остановке.