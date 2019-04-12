В Ярославле силовики и чиновники устроили на рынке масштабную облаву

Несколько подразделений полиции, прокуратуры, нацгвардии, налоговой и чиновники большой толпой приехали с проверкой на рынок Ленинского района на улице Белинского. Облаву на торговцев они назвали так: мероприятия «Антитеррор» и «Нелегал».



— Проверяли лиц, представляющих интерес для органов внутренних дел, автотранспорт и торговые точки, — сказал директор департамента территориальной безопасности мэрии города Ярославля Алексей Харьков. — При проверке выявлены три факта нарушения миграционного законодательства, пять административных правонарушений по линии ГИБДД, один случай несоблюдения правил торговли и 11 фактов нарушения требований налогового законодательства.

