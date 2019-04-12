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Город

В Ярославле силовики и чиновники устроили на рынке масштабную облаву

Удалось повязать двух человек, находившихся в розыске

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В рейде участвовали несколько подразделений силовых структур и чиновники департаментов и администраций мэрии Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Несколько подразделений полиции, прокуратуры, нацгвардии, налоговой и чиновники большой толпой приехали с проверкой на рынок Ленинского района на улице Белинского. Облаву на торговцев они назвали так: мероприятия «Антитеррор» и «Нелегал».

— Проверяли лиц, представляющих интерес для органов внутренних дел, автотранспорт и торговые точки, — сказал директор департамента территориальной безопасности мэрии города Ярославля Алексей Харьков. — При проверке выявлены три факта нарушения миграционного законодательства, пять административных правонарушений по линии ГИБДД, один случай несоблюдения правил торговли и 11 фактов нарушения требований налогового законодательства.

А вот террористов на рынке не оказалось, зато ревизоры нашли здесь двух человек, находящихся в розыске. В мэрии сказали, что это была первая масштабная проверка рынков, но далеко не последняя.

А ещё в Ярославле гаишники проверили маршрутчиков. Они вооружились люфтомером и проверяли пазики на конечной остановке.

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Михаил Контуев

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
12 апр 2019 в 11:46

а кто чиновников на предмет взяток проверять? нуи гбдд и силовиков? там все святые?

пессимист
12 апр 2019 в 13:55

Интересно, как скоро начнутся облавы на улицах?

вася
12 апр 2019 в 12:21

неужели догадались