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Город

«Чтобы было комфортно»: в Ярославле на Советской площади раскидали лужи лопатами. Видео

Так коммунальщики готовятся к большому спортивному празднику

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Советскую площадь «вылизывают» с самого утра

Фото: Александра Савельева

Сегодня в Ярославле перекрыли проезд по центральным улицам и с самого утра наводят порядок на Советской площади. Здесь сегодня будет большой праздник — 70-летие ярославского хоккея. Придёт губернатор Дмитрий Миронов, а также легенды российского и советского хоккея. Прохожие обратили внимание, что здесь коммунальщики стараются изо всех сил, чтобы прибрать площадь.

— Они просто разбрасывают лужи мётлами и лопатами по площади, — говорит житель Ярославля Олег Смирнов. — Воды, конечно, становится меньше, но, честно говоря, это очень странная технология.

Здесь сегодня будут отмечать 70-летие хоккея в Ярославской области

Видео: Александра Савельева

Специалисты говорят, что «раскидать» лужи по площади намного быстрее и эффективнее было бы тракторными щётками, а люди бы сейчас больше пригодились на уборке вытаявшего из-под снега мусора. Но в мэрии уверены — они всё делают правильно.

— Работы проводятся в связи с проведением игры: идёт очистка площади для комфортного пребывания гостей, — объяснил заместитель директора агентства по муниципальному заказу ЖКХ Сергей Тихомиров.

На Советской площади на катке сегодня в 17:30 состоится матч, посвящённый 70-летнему юбилею хоккея в Ярославской области. Ранее мы публиковали предварительный состав команды «Легенды СССР» и состав команды ветеранов ярославского клуба. На лёд также выйдут губернатор Дмитрий Миронов и президент «Локомотива» Юрий Яковлев.

Черпать воду из луж лопатами — привычная технология для ярославских коммунальщиков. Так здесь делали и раньше.

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Михаил Контуев

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
25 март 2019 в 16:53

мэр...скорее патентуй способ уборки и СРОЧНО ВНЕДРЯЙ ПО ВСЕМУ ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ! не дай таланту засохнуть.

Гость
25 март 2019 в 17:33

А ещё что то кроме Совковой пл.убирают?

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