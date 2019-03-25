«Чтобы было комфортно»: в Ярославле на Советской площади раскидали лужи лопатами. Видео

— Они просто разбрасывают лужи мётлами и лопатами по площади, — говорит житель Ярославля Олег Смирнов. — Воды, конечно, становится меньше, но, честно говоря, это очень странная технология.

Сегодня в Ярославле перекрыли проезд по центральным улицам и с самого утра наводят порядок на Советской площади. Здесь сегодня будет большой праздник — 70-летие ярославского хоккея. Придёт губернатор Дмитрий Миронов, а также легенды российского и советского хоккея. Прохожие обратили внимание, что здесь коммунальщики стараются изо всех сил, чтобы прибрать площадь.

Здесь сегодня будут отмечать 70-летие хоккея в Ярославской области

Специалисты говорят, что «раскидать» лужи по площади намного быстрее и эффективнее было бы тракторными щётками, а люди бы сейчас больше пригодились на уборке вытаявшего из-под снега мусора. Но в мэрии уверены — они всё делают правильно.



— Работы проводятся в связи с проведением игры: идёт очистка площади для комфортного пребывания гостей, — объяснил заместитель директора агентства по муниципальному заказу ЖКХ Сергей Тихомиров.

На Советской площади на катке сегодня в 17:30 состоится матч, посвящённый 70-летнему юбилею хоккея в Ярославской области. Ранее мы публиковали предварительный состав команды «Легенды СССР» и состав команды ветеранов ярославского клуба. На лёд также выйдут губернатор Дмитрий Миронов и президент «Локомотива» Юрий Яковлев.



Черпать воду из луж лопатами — привычная технология для ярославских коммунальщиков. Так здесь делали и раньше.