В Ярославле спустя 10 лет появился главный архитектор

В 2007 году он окончил Ярославский государственный технический университет. После его окончания до 2013 года работал в Ярославле архитектором в расчетно-инженерном центре и проектном институте. С 2013 по 2019 год возглавлял управление архитектуры и градостроительства Переславля-Залесского. Теперь снова вернулся в Ярославль.

О том, что у Ярославля снова появится главный архитектор, стало известно в конце ноября прошлого года. Конкурс на должность, которая была вакантна больше десяти лет, анонсировал тогда ещё исполняющий обязанности мэра Владимир Волков. Ранее этот пост занимал архитектор Аркадий Бобович, он работал до 2008 года.

