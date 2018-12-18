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Город

В Ярославле построят новый микрорайон на пять с половиной тысяч жителей

Какое место в городе хотят застроить многоэтажками

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Начать стройку планируют в Брагино между улицами Блюхера и Большой и Малой Норской

Фото: Александра Савельева

В Ярославле городские власти объявили об общественных обсуждениях по поводу строительства нового микрорайона в Брагино. Его планируют построить между улицами Блюхера и Большой и Малой Норской.

— Здесь планируется построить 18 многоэтажек — от 8 до 12 этажей, поликлинику, школу на 825 мест, два детских сада на 100 и 300 детей и 1700 парковочных мест, — рассказали в мэрии Ярославля. 

Общественные обсуждения будут проходить с 24 по 28 декабря.

Кроме того, в Ленинском районе Ярославля хотят построить два небоскрёба. На «Пятёрке» помимо двух 17-этажных домов возведут девятиэтажные и трехэтажные дома, детский сад и школу.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

Ярославль

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КОММЕНТАРИИ (2) Обсудить
Гость
18 дек 2018 в 11:57
+0 −0
Блюхера? Может Бабича?
НеравноДушный
18 дек 2018 в 11:48
+0 −0
Хорошо бы ещё общественный транспорт предусмотрели, а то уже чуть ли не на головах друг у друга ездим утром и вечером, а днём воздух ездит.
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