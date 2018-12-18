В Ярославле построят новый микрорайон на пять с половиной тысяч жителей

В Ярославле городские власти объявили об общественных обсуждениях по поводу строительства нового микрорайона в Брагино. Его планируют построить между улицами Блюхера и Большой и Малой Норской.



— Здесь планируется построить 18 многоэтажек — от 8 до 12 этажей, поликлинику, школу на 825 мест, два детских сада на 100 и 300 детей и 1700 парковочных мест, — рассказали в мэрии Ярославля.

Общественные обсуждения будут проходить с 24 по 28 декабря.



Кроме того, в Ленинском районе Ярославля хотят построить два небоскрёба. На «Пятёрке» помимо двух 17-этажных домов возведут девятиэтажные и трехэтажные дома, детский сад и школу.

