В Ярославле построят новый микрорайон на пять с половиной тысяч жителей

Начать стройку планируют в Брагино между улицами Блюхера и Большой и Малой Норской
В Ярославле городские власти объявили об общественных обсуждениях по поводу строительства нового микрорайона в Брагино. Его планируют построить между улицами Блюхера и Большой и Малой Норской.
— Здесь планируется построить 18 многоэтажек — от 8 до 12 этажей, поликлинику, школу на 825 мест, два детских сада на 100 и 300 детей и 1700 парковочных мест, — рассказали в мэрии Ярославля.
Общественные обсуждения будут проходить с 24 по 28 декабря.
Кроме того, в Ленинском районе Ярославля хотят построить два небоскрёба. На «Пятёрке» помимо двух 17-этажных домов возведут девятиэтажные и трехэтажные дома, детский сад и школу.
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