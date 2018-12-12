Проклятая яма на Октябрьском мосту снова появилась

Яма на Октябрьском мосту, которая управляет Ярославлем, никуда не исчезла. Сегодня её заделали «холодным асфальтом», но она снова просела. Местные водители по привычке объезжают её стороной. Но это их не спасает: по вечерам из-за ямы образуются большие пробки.



Первыми на проблему обратили внимание активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Ярославской области:



— За десять минут, что мы провели на мосту, в эту яму попали пять машин. Один автомобилист повредил подвеску, другой пробил колесо. Остальные объезжали яму по встречной полосе, создавая угрозу ДТП, — рассказал координатор проекта Тарас Сидорин.

