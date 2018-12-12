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Город

Проклятая яма на Октябрьском мосту снова появилась

В мэрии Ярославля рассказали, как с ней будут бороться

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Яма создаёт помеху для водителей

Фото: Александра Савельева

Яма на Октябрьском мосту, которая управляет Ярославлем, никуда не исчезла. Сегодня её заделали «холодным асфальтом», но она снова просела. Местные водители по привычке объезжают её стороной. Но это их не спасает: по вечерам из-за ямы образуются большие пробки.

Первыми на проблему обратили внимание активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Ярославской области:

— За десять минут, что мы провели на мосту, в эту яму попали пять машин. Один автомобилист повредил подвеску, другой пробил колесо. Остальные объезжали яму по встречной полосе, создавая угрозу ДТП, — рассказал координатор проекта Тарас Сидорин.

76.RU позвонил в мэрию и выяснил, почему яма снова появилась, и кто ответит за некачественный ремонт:

— На мосту были три опасные ямы: две по направлению из центра и одна по направлению в центр. Все их заделали «холодным асфальтом», но со стороны Заволжского района наблюдается просадка покрытия. Будут проведены еще дополнительные работы литым асфальтом. Во всех случаях — это мера временная, чтобы не допустить дальнейшего разрушения. По данным заместителя мэра Михаила Кузнецова, дорога находится на гарантии, в дальнейшем подрядчик будет устранять дефекты по гарантийным обязательствам, — рассказала пресс-секретарь мэрии Светлана Израйлева.

В ближайшее время яму вновь попытаются отремонтировать

Фото: Александра Савельева

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

ЯрославльпробкиОктябрьский мост

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КОММЕНТАРИИ (5) Обсудить
Евгений
12 дек 2018 в 17:30
+0 −0
Давайте подумаем, а кто управляет нашими деньгами, у Государства нет других денег, кроме наших. Раньше говорили, самый пьяный мужик, с начало отмеряет, а потом режет. Сегодня меряют только свой карман. Я думаю это понятно ВСЕМ.
Евгений
12 дек 2018 в 17:26
+0 −0
Яна не на Октябрьском мосту, яма во власти.... давайте Вместе подумаем, может не тете и не так тратят наши деньги.....
Злодей
12 дек 2018 в 17:25
+0 −0
Это я её сделал .
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