Валентин Махалин не дожил до новоселья всего несколько дней...

Прошёл год с того дня, как не стало Валентина Махалина, того самого ветерана из землянки. История дедушки объединила людей и не оборвалась после его смерти.

Когда мы написали о 90-летнем дедушке, живущем в ужасающих условиях в покосившейся избушке, на помощь к ветерану бросились ярославцы. Кто-то помогал по дому, кто-то готовил. Поставили забор, дровяницу, пытались починить дом, но это дело оказалось безнадежным — дом было не восстановить. Тогда решили — нужен новый. И тут уже присоединилась вся страна. Люди из разных городов присылали деньги на строительство нового дома и набрали необходимую сумму. Дом был готов. Но Валентин Махалин не дожил до новоселья... Отпраздновать новый год он должен был в новом доме. Не успел...

После этого волонтёры решили — доброе дело надо продолжить. Дом нужно отдать тем, кто нуждается. Хотели было отдать семье погорельцев, но те почему-то не взяли. Так он пока и стоит.



Волонтёры решили пойти дальше. И организовали группу помощи бездомным.

— Дорогие наши участники. Мы переименовали группу на «Помощь бездомным». В честь памяти ветерана Махалина В.И. Пусть земля будет пухом нашему дедушке. Теперь мы будем творить добро с вами вместе. Помогать бездомным людям в городе Ярославле. Возможно, в будущем и в других городах. А также людям, которые попали в беду. Будем снимать их истории на камеру и собирать для них средства. Всегда будут отчеты по средствам. Спасибо, что с нами. И мы очень надеемся, что вы нас поддержите. Каждого, кто помог в той страшной беде и вступил в группу, мы очень уважаем и ценим. Спасибо ещё раз, что с нами. Мы вас очень любим. Если у вас есть какая-то проблема или, не дай бог, беда, то пишите Никите Фролову, администратору группы. И мы постараемся помочь, — написали волонтёры.

