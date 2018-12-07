Участковый от взятки отказался

28-летнего узбека посадили в тюрьму на три года и шесть месяцев за взятку участковому.



Полицейские во время проверки документов у иностранных граждан выявили 10 нелегалов, которые работали на стройке. В отношении них возбудили дела об административных правонарушениях. Кроме того, все нелегалы должны были вернуться домой.



Бригадир стройки на родину возвращаться не захотел. Поэтому он предложил участковому взятку в 80 тысяч рублей. Чтобы доказать полицейскому, что он точно получит деньги, узбек отдал ему коньяк и коробку конфет, общая стоимость которых 1600 рублей. Участковый подарочки взял, но вместе с ними пошёл к начальству и доложил о взятке. Через несколько дней бригадир вновь встретился с участковым и передал ему 20 тысяч рублей. В этот-то момент его и задержали полицейские.



— При рассмотрении уголовного дела обвиняемый вину признал в полном объеме. В качестве смягчающих обстоятельств по делу учтены явка с повинной, признание вины в полном объеме, наличие у подсудимого двух маленьких детей, активное способствование расследованию преступления. Отягчающим обстоятельством признан рецидив преступлений. С учётом всего этого суд назначил преступнику три года и шесть месяцев лишения свободы, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.



Кроме того, мужчина должен будет заплатить штраф 50 тысяч рублей.



Ранее мы уже рассказывали про врача, которого поймали на взятке. Тогда женщина не отказалась взять вино и конфеты.