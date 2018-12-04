Депутат Антон Капралов заснял видео с детьми на мобильник

Заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов приобщил своих детей к популярному флешмобу Скибиди-челлендж. Он снял своих сына и дочку на мобильный телефон и выложил ролик в социальные сети, подписав: «Когда папа утром за старшего». На кадрах четырехлетний Лёша и трехлетняя Лиза танцуют и резвятся под песню Skibidi группы Little Big.



— Выходные стараюсь проводить дома с детьми, чтобы возможность супруге позаниматься своими делами, — рассказал корреспонденту 76.ru Антон Капралов. — У меня детки любят танцевать. Для них главное, чтобы музыка была поритмичней и с басами — Little Big хорошо заходит.



Видео: Антон Капралов/Vk.com

Скибиди-челлендж запустили музыканты российской рейв-группы, опубликовав свой клип с хештегом skibidichallenge. Флешмоб по популярности превзошёл все ожидания — к нему присоединились популярные шоумены, спортсмены, политики, старики и многие другие. Причём активность участников уже перешагнула границы Рунета и акция приняла международный масштаб.

