Всё будет летать!
Всё будет летать!

В начале декабря портал 76.ru полностью поменяет внешний облик. Благодаря работе студии Charmer, известной по редизайну сайтов Lenta.ru, Meduza.io, Vedomosti.ru и других крупных российских медиа, 76.ru станет удобнее, легче и лаконичнее. 

Что нового появится на сайте, на презентации нового дизайна рассказали главный редактор портала 76.ru Ольга Прохорова и руководитель отдела рекламы Светлана Бурова. 

Гости — партнеры издания, представители власти и бизнеса — увидели, как изменится главная страница сайта, какие новые функции и элементы добавятся. А изменится всё!

Главный редактор 76.ru Ольга Прохорова рассказала, чем принципиально новый дизайн будет отличаться от старого
Главный редактор 76.ru Ольга Прохорова рассказала, чем принципиально новый дизайн будет отличаться от старого

На главной странице сайта появится «витрина» — фото к новостям станут больше, всё будет компактно структурировано по темам и рубрикам. Появятся отдельные элементы — топ-5 новостей, «Мнения», «Нетленка», «Связь с читателями». Станут красивее и удобнее разделы «Фото дня» и «Видео дня», раздел срочных новостей. Можно будет подробнее знакомиться с авторами материалов. Мы также перенастроили поиск. 

— Всё это сделано с одной целью — чтобы читателю было легко и удобно получать новости, читать большие материалы, общаться друг с другом и с нашими авторами, не теряя при этом своего времени, — рассказала Ольга Прохорова.

Руководитель отдела рекламы Светлана Бурова представила сайт 76.ru как перспективную площадку для продвижения бренда, услуг и товаров рекламодателей.


— Есть замечательное утверждение, что «контент больше не делится на платный и бесплатный, он делится на интересный или скучный». Наше кредо — интересная реклама, — сказала Светлана. — Мы готовы предложить партнёрам актуальные форматы медийной и текстовой рекламы. Разработчики нашей компании занимаются созданием собственного функционала для вёрстки красивых, многозадачных, современных и интересных спецпроектов. В нашей сети есть штат квалифицированных коммерческих журналистов, которые, как редакция на аутсорсинге, делают тексты для клиентов. И, конечно, в создании материалов участвуют наши штатные сотрудники. Наш ответ запросам рынка покажу на конкретных примерах — это опыт нашей компании, крупнейшей сети городских порталов.

Гостям на презентации вручили необычные подарки
Гостям на презентации вручили необычные подарки

Ещё один важный момент — сайт будет работать одинаково быстро и удобно как на компьютере, так и на мобильных устройствах. Всё будет летать! 

Уже 3 декабря читатели заметят некоторые изменения, стопроцентная трансформация произойдет к концу недели.

Полный фотоотчет с презентации смотрите в альбоме нашей группы во «ВКонтакте».