Всё будет летать!

В начале декабря портал 76.ru полностью поменяет внешний облик. Благодаря работе студии Charmer, известной по редизайну сайтов Lenta.ru, Meduza.io, Vedomosti.ru и других крупных российских медиа, 76.ru станет удобнее, легче и лаконичнее.

Что нового появится на сайте, на презентации нового дизайна рассказали главный редактор портала 76.ru Ольга Прохорова и руководитель отдела рекламы Светлана Бурова.



Гости — партнеры издания, представители власти и бизнеса — увидели, как изменится главная страница сайта, какие новые функции и элементы добавятся. А изменится всё!

Главный редактор 76.ru Ольга Прохорова рассказала, чем принципиально новый дизайн будет отличаться от старого

На главной странице сайта появится «витрина» — фото к новостям станут больше, всё будет компактно структурировано по темам и рубрикам. Появятся отдельные элементы — топ-5 новостей, «Мнения», «Нетленка», «Связь с читателями». Станут красивее и удобнее разделы «Фото дня» и «Видео дня», раздел срочных новостей. Можно будет подробнее знакомиться с авторами материалов. Мы также перенастроили поиск.

— Всё это сделано с одной целью — чтобы читателю было легко и удобно получать новости, читать большие материалы, общаться друг с другом и с нашими авторами, не теряя при этом своего времени, — рассказала Ольга Прохорова.

Руководитель отдела рекламы Светлана Бурова представила сайт 76.ru как перспективную площадку для продвижения бренда, услуг и товаров рекламодателей.





— Есть замечательное утверждение, что «контент больше не делится на платный и бесплатный, он делится на интересный или скучный». Наше кредо — интересная реклама, — сказала Светлана. — Мы готовы предложить партнёрам актуальные форматы медийной и текстовой рекламы. Разработчики нашей компании занимаются созданием собственного функционала для вёрстки красивых, многозадачных, современных и интересных спецпроектов. В нашей сети есть штат квалифицированных коммерческих журналистов, которые, как редакция на аутсорсинге, делают тексты для клиентов. И, конечно, в создании материалов участвуют наши штатные сотрудники. Наш ответ запросам рынка покажу на конкретных примерах — это опыт нашей компании, крупнейшей сети городских порталов.



Гостям на презентации вручили необычные подарки

Ещё один важный момент — сайт будет работать одинаково быстро и удобно как на компьютере, так и на мобильных устройствах. Всё будет летать!



Уже 3 декабря читатели заметят некоторые изменения, стопроцентная трансформация произойдет к концу недели.



Полный фотоотчет с презентации смотрите в альбоме нашей группы во «ВКонтакте».

