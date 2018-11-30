В ДТП никто не пострадал

Сегодня около шести часов вечера произошло ДТП на проспекте Авиаторов с участием двух иномарок.



— «Мицубиси» влетел в столб, вторая легковушка осталась на дороге. Осколки от иномарок разлетелись по «зебре», — рассказывают очевидцы. — Сильно никто не пострадал, помощь врачей никому не понадобилась.

То, что обошлось без пострадавших, подтвердили в ГИБДД. Пробки в районе аварии нет.

