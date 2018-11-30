Осколки разлетелись по пешеходному переходу: первые подробности ДТП на проспекте Авиаторов
30 ноября 2018 18:44
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Сегодня около шести часов вечера произошло ДТП на проспекте Авиаторов с участием двух иномарок.
— «Мицубиси» влетел в столб, вторая легковушка осталась на дороге. Осколки от иномарок разлетелись по «зебре», — рассказывают очевидцы. — Сильно никто не пострадал, помощь врачей никому не понадобилась.
То, что обошлось без пострадавших, подтвердили в ГИБДД. Пробки в районе аварии нет.
Фото: Анастасия Голованова
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