По городу порой ездят действительно жуткие маршрутки

Сегодня в мэрии Ярославля проходит большой круглый стол, где обсуждают транспортные проблемы города. Одна из важных тем — жалобы ярославцев на работу маршруток. Жалоб много.



Как рассказали чиновники, городское транспортное управление провело опрос и выяснило: больше всего жалоб на несоблюдение графика и правил ПДД. Единая маршрутная сеть, где большее число транспорта контролируется мэрией, считают в мэрии, избавит от этих проблем.



— Хотелось бы, чтобы подвижной состав мылся, — добавил и. о. мэра Владимир Волков, говоря о недостатках транспорта сейчас.



Тема немытых маршруток волнует главу города не в первый раз. Он уже требовал чистоты от перевозчиков.



Сегодня же обсудили и новую схему движения транспорта в городе. Приоритет решили отдать троллейбусам и автобусам, которые могут вместить больше пассажиров, чем маленькие маршрутки. Как и на чём будем ездить.

