Сергей Стрючков стал чемпионом в возрастной категории 50–59 лет, первым проплыв 5 километров

Двое спортсменов из Ярославской области стали победителями международных соревнований по плаванию на открытой воде Oceanman. Это событие, которое каждый год ждут пловцы со всего мира, ведь оно объединяет и профессионалов, и любителей. В этом году финал соревнований прошёл в Дубае.



На дистанции пять километров первое место занял рыбинский пловец Кирилл Беляев. Чтобы преодолеть дистанцию, ему понадобилось 59 минут и 7 секунд.



Отличился и ещё один пловец из Рыбинска. Сергей Стрючков стал чемпионом в возрастной категории 50–59 лет.



— Наконец-то мечта сбылась! — написал Сергей Стрючков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». — Финал чемпионата мира по плаванию на открытой воде среди любителей Oceanman World Chempionship Dubai 2018 покорен! Я стал чемпионом мира в категории «Мастерс» в возрастной категории 50–59 лет на дистанции 5 километров. Спасибо, Дубай, спасибо, Персидский залив!



Летом рыбинский спортсмен Кирилл Беляев завоевал серебро на чемпионате Европы по плаванию. Пловец поделился секретом своего успеха.

