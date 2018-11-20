Глава региона проверяет, как подрядчики ремонтируют дороги

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов съездил в Рыбинск и посмотрел, как там отремонтировали дороги. Он посмотрел своими глазами качество капитального ремонта на улице 9 Мая за 76 миллионов рублей. Он намекнул руководству города и представителям фирмы-подрядчика, что разметку нанесли не очень.



— Здесь и почти по всем маршрутам в городе, где были произведены работы, качество дорожной разметки оставляет желать лучшего, — подчеркнул Дмитрий Миронов. — При её нанесении необходимо использовать пластик — такая разметка служит дольше и обеспечивает безопасность движения. Требования к качеству этого вида работ должно быть учтено в технических заданиях и проектно-сметной документации.



Есть претензии к ремонтам дорог и в Ярославле. Но не у губернатора, а у автомобилистов. Больше всего нареканий вызывают работы на проспекте Авиаторов.