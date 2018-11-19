Военные следователи разобрались в деле об избиении рядовых

В Ярославской области военные следователи взялись за ефрейтора Максима Колесова из военной части, расположенной в Рыбинске. Как удалось выяснить сыщикам, он избивал рядовых, и теперь ему светит за это наказание.



— Расследование в отношении военнослужащего по признакам двух преступлений окончено, — рассказали в военном следственном отделе Следственного комитета России по Ярославскому гарнизону. — Собрана достаточная доказательная база, подтверждающая его виновность в инкриминируемых преступлениях.



Следователи выяснили, что Колесов 7 августа избил в комнате для умывания в одной из казарм рядового Баранова, за то что тот отказался убираться в туалете. 24 сентября в комнате сушилки на территории части ефрейтор избил другого рядового по фамилии Валехметов.



Сейчас дело ефрейтора Колесова находится в Ярославском гарнизонном военном суде. В ближайшее время обвиняемому вынесут приговор.



Недавно из Рыбинска пришли сообщения и об издевательствах над заключёнными в исправительной колонии № 2.

