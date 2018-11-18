Должница привезла деньги на следующий день

После разговора с приставом ярославна на следующий день отдала долг. А он был не маленький, аж 18 миллионов рублей. Всё началось с того, что женщина взяла кредит, но вносить ежемесячные выплаты она не стала. Банк записал её в должники и сдал суду. Выбивать деньги с должницы пришёл судебный пристав.



— Должница попыталась объяснить приставу, что денежных средств для погашения долга она не имеет и что будет обращаться в суд за рассрочкой платежей. Судебный пристав-исполнитель на этом не остановился. Он провел обширную разъяснительную работу с должницей, рассказав ей о последствиях неуплаты долга. Он также пояснил, что в случае отказа оплатить долг взыскание будет обращено на имущество, — рассказали в УФССП России по Ярославской области.



Испугавшись, что у неё заберут квартиру, женщина на следующий день выплатила деньги банку с процентами — 18 миллионов 390 тысяч рублей. На что ей понадобились такие деньги, судебные приставы не рассказали.

