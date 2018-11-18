Мужчины зачем-то поднимались на лифте. Тут-то они и попались на камеры

В Ярославле ищут похитителей батареи. Двое мужчин позарились на чужой радиатор в доме № 10а на улице Бабича. Инцидент случился 16 ноября в 18:05.



— Один из жителей видел, как они выносили её из четвёртого подъезда со стороны парковки и пошли в сторону гаражей с ней. Убедительная просьба при таких ситуациях звонить по номеру 102 или 112, чтобы полиция работала по горячим следам, — рассказала жительница дома Юлия Николаева.



Батарея висела на первом этаже

А совсем недавно в Ярославле задержали мужчину, который ворвался в продуктовый магазин и стал размахивать оружием. Подробности гангстерского ограбления.