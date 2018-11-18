Ярославцы разыскивают похитителей батареи. Их лица попали на камеры
18 ноября 2018 12:28
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В Ярославле ищут похитителей батареи. Двое мужчин позарились на чужой радиатор в доме № 10а на улице Бабича. Инцидент случился 16 ноября в 18:05.
— Один из жителей видел, как они выносили её из четвёртого подъезда со стороны парковки и пошли в сторону гаражей с ней. Убедительная просьба при таких ситуациях звонить по номеру 102 или 112, чтобы полиция работала по горячим следам, — рассказала жительница дома Юлия Николаева.
А совсем недавно в Ярославле задержали мужчину, который ворвался в продуктовый магазин и стал размахивать оружием. Подробности гангстерского ограбления.
Фото: коллаж: Анастасия Тихомирова, Юлия Николаева
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